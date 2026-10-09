Once Upon A KATAMARI debutta su Nintendo Switch 2 con grafica migliorata e nuovi contenuti

Once Upon A KATAMARI è ora disponibile su Nintendo Switch 2, segnando il ritorno della celebre saga con una versione arricchita da nuove funzionalità e contenuti inediti. Il nuovo titolo firmato Bandai Namco Entertainment Europe permette ai giocatori di viaggiare attraverso diverse epoche storiche, dalla preistoria fino al Giappone di un tempo, rotolando la propria Katamari per raccogliere oggetti e ripristinare stelle e pianeti distrutti dal Re del Cosmo.



La versione per Nintendo Switch 2 introduce innovativi comandi in stile mouse, offrendo un'esperienza di gioco unica, oltre a un frame rate più fluido e una grafica sensibilmente migliorata. I giocatori su Nintendo Switch potranno trasferire i loro salvataggi sulla nuova console, a patto che non siano già presenti altri dati, e riceveranno gratuitamente un aggiornamento per ottimizzare le prestazioni e sbloccare i nuovi controlli.



In questa nuova avventura, il Re del Cosmo è costretto a chiedere aiuto al Principe e ai suoi cugini dopo aver accidentalmente distrutto la Terra, la Luna e numerose stelle durante le pulizie del suo castello. Guidati da una pergamena misteriosa, i protagonisti dovranno quindi viaggiare nel tempo per restituire splendore al cielo notturno, affrontando missioni ricche di creatività e ironia.



Contestualmente al lancio, arriva anche il DLC a pagamento Rolling LIVE Highlights, disponibile su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Questo pacchetto aggiuntivo include 10 nuove missioni, 6 cugini giocabili, 12 brani musicali e 18 accessori, ispirandosi alle atmosfere delle dirette streaming. I giocatori dovranno aiutare il Re a conquistare popolarità tra le stelle del cosmo, affrontando livelli inediti e obiettivi dinamici.



Per celebrare la pubblicazione del titolo e del DLC, sono previsti sconti speciali per un periodo limitato sulle piattaforme partecipanti. L'edizione Rolling LIVE Highlights può essere acquistata separatamente o come parte della Once Upon A KATAMARI Rolling LIVE Highlights Edition.



Once Upon A KATAMARI e il DLC Rolling LIVE Highlights sono ora disponibili su tutti i principali sistemi di gioco, per un'esperienza ancora più ricca e coinvolgente dedicata agli appassionati della serie.