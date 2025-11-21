ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, disponibili nuovi personaggi, upgrade e la Legendary Edition

L’universo di ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 continua a crescere con l’arrivo del nuovo Character Pack 7 – “Egghead, l’Isola del Futuro” e con il debutto delle versioni del gioco per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. L’ultimo aggiornamento segna un’evoluzione importante per il titolo d’azione ispirato all’epico manga e anime di ONE PIECE, offrendo ai fan nuove possibilità di gioco e una veste tecnica migliorata.

Il pacchetto introduce tre nuovi e potenti personaggi: Rob Lucci, S-Snake e Jewelry Bonney. Ciascuno di loro si unisce alla mischia con un esclusivo outfit alternativo, permettendo ai giocatori di rivivere battaglie spettacolari e dinamiche sempre più ricche di varietà. Il trailer italiano, mostrato per l’occasione, mette in risalto le loro abilità speciali e l’impatto che avranno all’interno del gioco.

Le nuove versioni dedicate alle piattaforme di ultima generazione garantiscono grafica e effetti visivi potenziati, tempi di caricamento ridotti e la possibilità di affrontare un numero maggiore di nemici su schermo. Un aggiornamento pensato per offrire un’esperienza più fluida e spettacolare, che rimane completamente gratuito per tutti coloro che già possiedono il titolo.

Contestualmente, debutta anche la Legendary Edition, che sostituisce la precedente Deluxe Edition. Questo nuovo bundle include la Ultimate Edition insieme al Character Pass 3, offrendo così una soluzione completa per chi desidera l’esperienza definitiva del gioco.

Un’ulteriore iniziativa accompagna l’uscita di questa importante espansione: tutti i giocatori Xbox possono provare gratuitamente il titolo e apprezzare i suoi miglioramenti fino al 23 novembre, nell’ambito dei Free Play Days.

Con questa nuova ondata di contenuti e ottimizzazioni, ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 conferma la sua vitalità tra le saghe action più amate e continua ad ampliare il proprio mondo con aggiornamenti che combinano fedeltà alla serie originale e innovazioni tecniche di alto livello.

Il gioco è ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC. Una nuova rotta è pronta per essere percorsa, tra azione, potenza e avventura nel segno dei pirati di ONE PIECE.