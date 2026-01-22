ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 si espande con il nuovo DLC “Pacchetto Selezione Speciale”

La saga di ONE PIECE continua a crescere con l’arrivo del nuovo contenuto scaricabile di ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, intitolato DLC 8: Pacchetto Selezione Speciale. Questo aggiornamento arricchisce ulteriormente l’esperienza di gioco introducendo tre personaggi richiesti dai fan che portano nuovi stili di combattimento e poteri spettacolari nel campo di battaglia.

I nuovi arrivati sono tre figure iconiche dell’universo di ONE PIECE: Eneru, King e Z. Ciascuno di loro offre meccaniche e mosse uniche, pensate per diversificare ulteriormente il roster e mantenere alta la varietà d’azione.

Eneru, l’autoproclamato dio di Skypiea, sfrutta i fulmini del frutto Rombo Rombo per scatenare devastanti attacchi elettrici. Il suo stile privilegia il combattimento aereo e la gestione della potenza accumulata, culminando in scariche di energia capaci di annientare le schiere di nemici con un singolo colpo caricato a terra.

King, temuto membro della razza dei Lunariani e colonna dei Pirati delle cento bestie, incarna la forza distruttiva del fuoco. Nella sua forma umanoide combatte con spade, calci e pugni infuocati, mentre nella forma ibrida sfrutta le proprie ali per travolgere ampie aree del campo di battaglia, creando un vortice spettacolare di fiamme e potenza bruta.

Infine, Z, ex ammiraglio della Marina divenuto ribelle, porta con sé una combinazione di abilità fisiche e armi pesanti. Grazie alla sua maestria nell’Ambizione dell’armatura, alterna colpi ravvicinati di grande potenza ad attacchi a distanza letali. Dopo aver respinto gli avversari, entra in uno stato potenziato che aumenta l’intensità del successivo attacco caricato, rendendolo uno dei combattenti più tattici e versatili del titolo.

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC. Le versioni per console di nuova generazione offrono prestazioni migliorate, grafica potenziata, effetti visivi avanzati e tempi di caricamento ridotti, oltre alla possibilità di affrontare un numero maggiore di nemici simultaneamente sullo schermo.

Con questo nuovo pacchetto, la saga “Musou” ispirata alla celebre opera di Eiichiro Oda continua a offrire ai giocatori un’avventura ricca di azione e fedeltà all’anime. L’aggiunta di tre personaggi amati e l’ottimizzazione delle prestazioni rendono ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 una tappa obbligata per tutti i fan del mondo dei pirati di Cappello di Paglia.