ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 svela il DLC “Future Island Egghead Pack” con tre nuovi personaggi

Il mondo di ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 continua ad espandersi con l’arrivo del nuovo Character Pack No. 7, ufficialmente intitolato “Future Island Egghead Pack”. BANDAI NAMCO Europe ha annunciato che il pacchetto sarà disponibile dal 21 novembre 2025 e, nella stessa data, il celebre action game ispirato all’universo di Eiichiro Oda farà il suo debutto anche su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Con l’uscita delle versioni next-gen, i giocatori potranno contare su una grafica migliorata e sull’opportunità di affrontare orde di nemici ancora più numerose, mantenendo il tipico ritmo frenetico che caratterizza la serie *Pirate Warriors*.

Il nuovo pacchetto dedicato all’isola del futuro Egghead introduce tre personaggi molto attesi dai fan:

– Rob Lucci, agente di CP0, maestro del Rokushiki e avversario storico di Luffy;

– S‑Snake, uno dei potentissimi serafini creati dal dottor Vegapunk;

– Jewelry Bonney, capitana dei Pirati di Bonney e membro della cosiddetta “peggiore generazione”.

Ciascun combattente incluso nel Character Pack No. 7 sarà accompagnato da un costume alternativo esclusivo, pensato per arricchire ulteriormente la personalizzazione e la varietà di gioco.

Il trailer di presentazione, pubblicato oggi, mostra in azione i tre protagonisti inediti, mettendo in risalto i loro stili di combattimento e l’ambientazione futuristica di Egghead, tra laboratori tecnologici e scenari metallici che riflettono perfettamente il mondo immaginato da Vegapunk.

Oltre a questo annuncio, è già stato confermato che il Character Pack No. 8 è in programma per l’inizio del 2026, a testimonianza dell’impegno continuo del team di sviluppo nel mantenere vivo l’interesse dei giocatori attraverso nuovi contenuti e aggiornamenti.

Attualmente, ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Con il lancio sulle console di nuova generazione nel novembre 2025, il titolo promette di offrire un’esperienza ancora più fluida e spettacolare, capace di coniugare l’azione tipica del genere musou con l’inconfondibile fascino dell’opera di Eiichiro Oda.

Il viaggio verso Egghead è dunque alle porte, e i fan della saga non dovranno fare altro che imbracciare le armi, unire le forze e prepararsi a salpare di nuovo nel grande mare di ONE PIECE.