Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 svela il DLC “Future Island Egghead Pack” con tre nuovi personaggi

Published

Il mondo di ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 continua ad espandersi con l’arrivo del nuovo Character Pack No. 7, ufficialmente intitolato “Future Island Egghead Pack”. BANDAI NAMCO Europe ha annunciato che il pacchetto sarà disponibile dal 21 novembre 2025 e, nella stessa data, il celebre action game ispirato all’universo di Eiichiro Oda farà il suo debutto anche su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Con l’uscita delle versioni next-gen, i giocatori potranno contare su una grafica migliorata e sull’opportunità di affrontare orde di nemici ancora più numerose, mantenendo il tipico ritmo frenetico che caratterizza la serie *Pirate Warriors*.

Il nuovo pacchetto dedicato all’isola del futuro Egghead introduce tre personaggi molto attesi dai fan:
Rob Lucci, agente di CP0, maestro del Rokushiki e avversario storico di Luffy;
S‑Snake, uno dei potentissimi serafini creati dal dottor Vegapunk;
Jewelry Bonney, capitana dei Pirati di Bonney e membro della cosiddetta “peggiore generazione”.

Ciascun combattente incluso nel Character Pack No. 7 sarà accompagnato da un costume alternativo esclusivo, pensato per arricchire ulteriormente la personalizzazione e la varietà di gioco.

Il trailer di presentazione, pubblicato oggi, mostra in azione i tre protagonisti inediti, mettendo in risalto i loro stili di combattimento e l’ambientazione futuristica di Egghead, tra laboratori tecnologici e scenari metallici che riflettono perfettamente il mondo immaginato da Vegapunk.

Oltre a questo annuncio, è già stato confermato che il Character Pack No. 8 è in programma per l’inizio del 2026, a testimonianza dell’impegno continuo del team di sviluppo nel mantenere vivo l’interesse dei giocatori attraverso nuovi contenuti e aggiornamenti.

Attualmente, ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Con il lancio sulle console di nuova generazione nel novembre 2025, il titolo promette di offrire un’esperienza ancora più fluida e spettacolare, capace di coniugare l’azione tipica del genere musou con l’inconfondibile fascino dell’opera di Eiichiro Oda.

Il viaggio verso Egghead è dunque alle porte, e i fan della saga non dovranno fare altro che imbracciare le armi, unire le forze e prepararsi a salpare di nuovo nel grande mare di ONE PIECE.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Società

Maurizio Cattelan vince il Preis der Nationalgalerie 2026: BMW rinnova il suo sostegno all’arte contemporanea

Spettacolo

Eboli si prepara all’arrivo di Elodie: grande attesa per “Elodie Show 2025” al PalaSele

Giochi

PlayStation celebra la community con “It Happens on PS5”

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Hyundai Motor Group inaugura in Germania un nuovo centro prove europeo

Spettacolo

Continua il tour “DOPPIA TRACCIA” di PFM – Premiata Forneria Marconi

Tecnologia

Creative accende il Black Friday 2025 con offerte imperdibili sulla sua linea audio

Giochi

Hyrule Warriors: l’era dell’esilio è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Spettacolo

“VASCO LIVE 2025 THE ESSENTIALS”: esce il 14 novembre l’album in triplo vinile e doppio CD che celebra la Vita

Motori

Audi for Business: dalla nuova gamma plug-in dei quattro anelli ai nuovi servizi per le imprese

Spettacolo

X Factor 2025 Live 3: Un Viaggio Musicale nel Magico Mondo degli Anni ’90

Motori

Hyundai TUCSON Dark Line: eleganza e performance nel nuovo allestimento esclusivo

Spettacolo

Gio Evan torna in tour: nuove date estive tra Roma e Milano e il successo de “L’affine del mondo”

Tecnologia

Jabra Scheduler: il nuovo pannello di programmazione per sale riunioni

Motori

Hyundai Motor Group e NVIDIA: una collaborazione per l’AI nel settore automotive

Società

Sicurezza e Nuova Proposta di Legge sugli Sfratti: i Temi Caldi a “Dritto e Rovescio”

Spettacolo

GEOLIER torna con il nuovo singolo “FOTOGRAFIA”, fuori ovunque venerdì 7 novembre.

Spettacolo

Un Viaggio Dietro le Quinte della Comicità Italiana con “ZELIG REPUBLIC”

Tecnologia

Ledworks presenta l’offerta Twinkly 2025, per un Natale ancora più luminoso

Tecnologia

OPPO e Live Nation Rivoluzionano i Concerti con la Find X9 Series
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

PlayStation celebra la community con “It Happens on PS5”

Sony Interactive Entertainment torna a emozionare i fan con una nuova campagna dal titolo “It Happens on PS5”, un tributo ai momenti più intensi...

8 ore ago

Giochi

Hyrule Warriors: l’era dell’esilio è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Da oggi, i fan della saga di The Legend of Zelda possono tornare a impugnare la spada con Hyrule Warriors: L’era dell’esilio, il nuovo...

12 ore ago

Giochi

Bugzy Malone e Conor Benn insieme nel video musicale di “Undisputed”

Steel City Interactive, in collaborazione con il rapper, attore e pugile britannico Bugzy Malone, presenta in anteprima il video musicale esclusivo del brano “Undisputed”,...

15 ore ago

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Let’s Sing 2026 è arrivato ed è pronto a diventare il protagonista delle serate karaoke su Nintendo Switch (compatibile con Nintendo Switch 2), PlayStation5...

3 giorni ago