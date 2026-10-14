Opel Corsa GSE: la hot hatch elettrica che conquista da Saragozza a Parigi

La nuova Opel Corsa GSE sorprende con 281 CV, autonomia su lunghe distanze e debutto mondiale al Salone di Parigi 2026. Sportiva, pratica e innovativa.

La nuova Opel Corsa GSE debutta come la più potente Corsa mai prodotta, introducendo una rivoluzionaria sintesi tra prestazioni, praticità quotidiana e mobilità sostenibile. La vettura nasce nello storico stabilimento Opel di Saragozza, vero e proprio tempio della city car bestseller dal 1982, con oltre undici milioni di unità uscite dallo stesso impianto. Dal cuore della produzione spagnola, la Corsa GSE protagonista di un viaggio di 1.555 chilometri verso Parigi, ha dimostrato tutte le sue qualità: potenza di 207 kW (281 CV), guida sportiva e comfort nei lunghi tragitti.

Il percorso verso la capitale francese ha messo in luce il carattere versatile della hot hatch elettrica. Allontanandosi da Saragozza, la Corsa GSE affronta i Pirenei con tranquillità, ma basta inserire la modalità sport per trasformare la guida: 0-100 km/h in soli 5,5 secondi, nessun sottosterzo grazie al differenziale Torsen e pneumatici Michelin Pilot Sport 4S su cerchi da 18 pollici. Progettata per il piacere di guida, la vettura resta stabile e aderente anche sulle curve più impegnative.

Il lato spagnolo dei Pirenei sembra deserto e solitario. Prima fermata per la ricarica in mezzo al nulla: in 20 minuti, la batteria si carica dal 20 all'80 per cento. La notte vede la Corsa GSE varcare il confine francese, godendo della ricarica rigenerativa in discesa. Di giorno, l'auto si adatta al paesaggio dell'Atlantico, fra Biarritz e Saint-Jean-de-Luz, mostrando le sue qualità di city car anche nelle strade strette e nei vicoli.

Non solo sportiva ma anche versatile e confortevole: l'abitacolo accoglie comodamente tre persone con bagagli grazie al sedile posteriore frazionato e finiture specifiche GSE. I display digitali offrono tutte le informazioni utili al guidatore sportivo, dalla grafica dedicata ai dati delle forze G e di accelerazione. In autostrada, da Bordeaux verso Nantes, Tours e infine Parigi, la Corsa GSE si mostra silenziosa e stabile, con sistemi di assistenza avanzati e una sorprendente semplicità di ricarica sulle infrastrutture francesi.

Giunta ai limiti della metropoli, la Corsa GSE dimostra agilità e praticità nel traffico cittadino, lasciando emergere una doppia anima: da un lato citycar agile fra gli ingorghi e dall'altro potente sportiva pronta a sorprendere quando la strada lo permette.

L'arrivo a Porte de Versailles coincide con il debutto al Mondial de l'Auto di Parigi, dove Opel presenta in anteprima la nuova Corsa GSE accanto alla monoposto GEN4 di Formula E. Il viaggio ha consentito di sperimentare ogni aspetto dell'auto: sportiva sulle curve, compagna affidabile sulle lunghe distanze e alleata ideale nei contesti urbani. I 207 kW di potenza non sono solo un dato tecnico, ma si traducono in emozioni e sicurezza su ogni tipo di percorso, confermando lo spirito Grand Sport Electric che la casa tedesca vuole portare nelle mani di tutti gli automobilisti.