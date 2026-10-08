Opel trasforma il Salone di Parigi: emozione e tecnologia con STX Concept e GSE

Il Salone dell'Auto di Parigi si prepara ad accogliere un'esperienza senza precedenti: Opel presenta in anteprima mondiale la STX Concept e la GSE 27FE, trasformando il proprio stand nella Hall 4 in un vero palcoscenico ispirato all'autostrada tedesca. La casa tedesca punta a stupire il pubblico con cinque corsie nere e dinamiche strisce Lightspeed che evocano la sensazione di movimento e velocità anche da fermi.

La Opel STX Concept incarna la visione della station wagon elettrica del futuro, unendo ingegneria tedesca, design audace ed emotivo e tecnologie intelligenti per portare l'esperienza di guida a nuovi livelli di coinvolgimento. Accanto a lei, la Opel GSE 27FE fa il suo debutto ufficiale nella livrea definitiva da gara per la Formula E GEN4, simbolo delle prestazioni Grand Sport Electric della casa di Rüsselsheim.

Il tema conduttore dello stand è la fusione tra eccellenza tecnologica e spirito GSE. Materiali di alta qualità e linee pulite sono abbinati a colori vivaci come giallo, argento, nero e bianco, dove le Lightspeed Stripes mettono in evidenza tutte le novità Opel. Il design vale a testimoniare che la velocità, secondo Opel, deve essere percepibile anche a veicolo fermo.

Non solo esposizione: Opel propone al pubblico anche una vera esperienza immersiva. Grazie alla collaborazione con GIANTX, la Pit Stop Experience permette ai visitatori di diventare piloti virtuali su un circuito esclusivo a tema Opel, sfidando amici e concorrenti per vincere premi giornalieri. Sabato, lo stand si anima con il torneo di Trackmania, portando il gaming competitivo direttamente tra le luci del salone.

Al centro dello stand, il GSE Yellow Pixel Cube di ben 3,5 metri cattura lo sguardo, simbolo di energia elettrica e dinamismo. Nella stessa area gli appassionati possono scoprire e acquistare prodotti della Opel Collection, inclusa una nuova linea dedicata alla stagione di debutto di Opel in Formula E.

Oltre a STX Concept e GSE 27FE, Opel presenta una gamma completa di modelli elettrificati e sportivi: la nuova Corsa GSE, già ordinabile, la Mokka GSE forte dell'esperienza rally e la nuova Astra GSE Line, prevista per la primavera 2027. Sulle corsie esterne, spazio al SUV Frontera Electric e alla flagship Grandland Electric, dimostrando l'impegno di Opel per una mobilità elettrificata alla portata di tutti.

Lo stand Opel al Salone di Parigi si conferma quindi un luogo dove la strada diventa scena e il futuro dell'auto prende forma attraverso precisione ingegneristica, sportività elettrica ed emozione pura. Dal 12 al 18 ottobre, visitatori e appassionati potranno immergersi a 360 gradi nel mondo Opel e vivere, in prima persona, la prossima evoluzione del brand.