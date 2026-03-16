“Orizzonti Pokémon – Aria di speranza”: la terza stagione arriva su Boing dal 23 marzo

La popolarissima serie animata dedicata al mondo dei Pokémon torna in televisione con una nuova avventura. “Orizzonti Pokémon – Stagione 3: Aria di speranza” debutterà il 23 marzo su Boing, canale 40 del digitale terrestre, e sarà disponibile anche in streaming sull’App Boing e su Mediaset Infinity. Gli episodi inediti verranno trasmessi dal lunedì al venerdì alle 15:30, portando sullo schermo una nuova fase del viaggio dei giovani Allenatori Liko e Roy.

Ambientata un anno dopo gli eventi di Laqua, la terza stagione segna un nuovo capitolo della saga animata. I Locomonauti si ritrovano senza una guida e una meta precisa, ma la comparsa di una misteriosa nebbia rosa, pericolosa per i Pokémon, spinge Liko e Roy ad agire. Più maturi e determinati, i due protagonisti affronteranno sfide inedite al fianco dei loro compagni, tra cui spicca il nuovo Lucario giallo di Roy, capace di megaevolversi.

In questa nuova avventura, a Liko e Roy si uniranno anche Dot, esperta nella raccolta dati, e Ult, un Allenatore audace che considera Roy il suo principale rivale. Il gruppo condividerà un obiettivo comune: riunire i Locomonauti e mantenere la promessa fatta a Laqua, affrontando al contempo la minaccia rappresentata dagli Esploratori.

“Aria di speranza” promette di ampliare l’universo di Orizzonti Pokémon, con nuovi alleati provenienti da diverse regioni e nuove ambientazioni ricche di misteri. Gli Allenatori italiani avranno inoltre la possibilità di rivedere la prima e la seconda stagione sulla App Boing e su Mediaset Infinity, per arrivare preparati al debutto della terza.

“Orizzonti Pokémon – Stagione 3: Aria di speranza” si preannuncia come un punto di svolta per la serie, combinando atmosfere avventurose, crescita personale e la forza dell’amicizia tra Allenatori e Pokémon. Un appuntamento imperdibile per fan di ogni età, pronti a vivere nuove sfide all’insegna dell’energia e della speranza.