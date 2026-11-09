Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius: il capolavoro torna dopo 50 anni con inediti

Esce il 13 novembre una speciale edizione per il cinquantesimo anniversario di La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria, l'album che ha segnato il sodalizio artistico tra Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes. Il disco, rimasterizzato a partire dai nastri originali, presenta per la prima volta anche 10 registrazioni inedite provenienti dalle storiche sessioni del 1976, restituendo la magia, la complicità e l'allegria vissute in studio tra Italia e Brasile.



Disponibile sia in versione digitale che in cofanetto fisico (doppio CD o doppio LP) in tiratura limitata, questa edizione celebrativa include un book fotografico, uno sticker speciale per il 50° anniversario e poster da collezione ideati da Ciao Discoteca Italiana, ispirati proprio all'inedita registrazione di A felicidade.



Il progetto, curato da Nar International, valorizza il lavoro dei tre artisti grazie alla qualità audio superiore della rimasterizzazione e all'aggiunta di nuovi brani mai ascoltati prima. Tra le tracce inedite spiccano L'apprendista poeta (O poeta aprendiz), un dialogo in musica in italiano e portoghese tra Ornella e Vinícius impreziosito dalla chitarra di Toquinho, e una versione intensa di A felicidade introdotta dal produttore Sergio Bardotti. Non mancano momenti unici in cui emerge la spontaneità delle sessioni storiche, tra risate, poesia e discussioni sulla musica napoletana e brasiliana.



I brani inediti offrono uno sguardo inedito sull'intesa e la creatività che hanno reso l'album un ponte culturale tra Italia e Brasile, facendo rivivere la sensualità della bossa nova mescolata al lirismo della canzone italiana. Il disco si chiude, come l'originale, in una dimensione mistica con O canto de Oxum, omaggio alla tradizione afro-brasiliana.



Per l'occasione è prevista anche una serata-evento a Milano, il 16 novembre alla Fabbrica del Vapore, intitolata Ornella não tem fim. Sul palco alcune delle voci più interessanti della scena musicale contemporanea come Gaia, Joan Thiele, Paola Folli, insieme ai Selton, con la conduzione di Nicola Savino. Gli arrangiamenti acustici ripercorreranno le pagine più suggestive di un album che ha introdotto la bossa nova al grande pubblico italiano e consolidato un legame culturale tra le due sponde dell'Atlantico.



L'opera resta ancora oggi un simbolo di libertà creativa e complicità artistica. A sottolineare il valore culturale del progetto, Giulia Cavaliere, critica musicale e giornalista che ha curato le note di copertina, offrirà un'analisi della portata innovativa del disco.



"Questa riedizione è molto più di un'operazione celebrativa. Lavorando sui nastri originali abbiamo ritrovato non soltanto registrazioni inedite di straordinario valore, ma la presenza viva di Ornella, Vinícius e Toquinho. Le loro voci, gli scambi spontanei, i sorrisi e le intese restituiscono l'emozione di trovarsi quasi fisicamente in studio con loro. Abbiamo voluto preservare questa autenticità, costruendo un percorso d'ascolto capace di raccontare la magia di quell'incontro artistico e di farla arrivare, intatta, a cinquant'anni di distanza" afferma il team di Nar International.



La veste grafica dell'edizione 50° anniversario mantiene l'iconica cover con leggere variazioni cromatiche, arricchita da decorazioni stampate su una speciale o-card con coriandoli come simbolo di festa e malinconia, in linea con lo spirito poetico di A felicità.



Un ritorno atteso che risveglia le emozioni di tre artisti indimenticabili, tra dialogo, musica e poesia: una testimonianza viva della capacità di Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes di unire culture, epoche e generazioni.