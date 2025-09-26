Connect with us

"PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC: il classico platform torna in veste moderna su PC e console

I fan di PAC-MAN possono finalmente celebrare: PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC, il remake del celebre platform d’azione, è ora disponibile su PC e console. Questo titolo è nato dalla volontà di modernizzare l’originale, uno dei giochi più amati del franchise PAC-MAN, mantenendone intatto il fascino.

Nel cuore di PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC c’è l’opportunità di esplorare sei mondi unici di Pac-Land, cercando di recuperare il Frutto d’oro rubato dai Fantasmi. I giocatori si troveranno di fronte a nemici sia noti che nuovi, con l’aggiunta di boss impegnativi che garantiranno sfide memorabili. Il gioco, oltre a una grafica notevolmente migliorata, porta con sé nuove meccaniche di gioco, come il Super Butt Bounce e il Flip Kick, tutti elementi che si integrano alla già conosciuta esperienza di gioco.

Gli appassionati saranno lieti di scoprire che il gioco introduce una modalità cooperativa in locale per due giocatori, una novità per la serie PAC-MAN WORLD™. Un’altra aggiunta che aumenterà la rigiocabilità del titolo è la modalità Prova a tempo, permettendo ai giocatori di competere in speed run su livelli specifici, entrando così in classifiche globali.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC offre anche momenti di nostalgia: nella sala giochi del Villaggio, i giocatori potranno rivivere tre classici del passato, PAC-MAN, PAC-ATTACK e PACMANIA, e utilizzare i distributori Gashapon per ottenere statuine collezionabili.

Rilasciato originariamente nel 2002, questo remake promette di attrarre sia i vecchi fan sia nuovi giocatori. PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC è disponibile su più piattaforme, inclusi PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC via Steam. Come bonus, i possessori di PAC-MAN WORLD Re-PAC, pubblicato nel 2022, possono sbloccare un costume esclusivo TOC-MAN.

Infine, la Deluxe Edition del gioco, disponibile a breve, include un entusiasmante DLC Collaborazione con Sonic, che sarà lanciato a novembre 2025. Tutti questi elementi combinati rendono PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC una proposta irresistibile per coloro che cercano una fusione tra innovazione e tradizione.

 

