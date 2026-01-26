Pagani Automobili al Salon Rétromobile 2026

Connect with us

Dal 28 gennaio al 1° febbraio 2026 torna il Rétromobile: salone d’auto d’epoca tra i più importanti al mondo che conferma, dopo 50 anni, il suo ruolo di capitale internazionale del collezionismo.
All’interno dell’area Ultimate Supercar Garage, spazio riservato alle supercar più esclusive e ai marchi più iconici, Pagani Automobili sarà protagonista con quattro Hypercar in esposizione. Diverse anime che coesistono nell’Atelier Pagani, ispirate dalla stessa idea di estetica senza tempo ed evoluzione tecnica continua: la Utopia Roadster, la Huayra R, la Huayra Roadster e la Zonda HP Barchetta.

Espressione ultima del progetto Zonda, la HP Barchetta reinterpreta il modello originale con maestria, mantenendo un legame profondo con il passato e le ispirazioni che hanno guidato Horacio Pagani nel corso della sua carriera, e incarnando la sua visione più personale. Prodotta in soli tre esemplari, fa parte di Grandi Complicazioni, laboratorio creativo in cui lo scambio diretto tra cliente e l’Atelier Pagani dà vita a capolavori frutto di artigianalità e tecniche ingegneristiche all’avanguardia. Per un’esperienza sartoriale unica.
La monoscocca è realizzata in Carbo-Titanium e Carbo-Triax HP52 e consente una significativa riduzione del peso (1250 kg) mantenendo elevati valori di rigidità strutturale, frutto dell’evoluzione tecnologica maturata sui progetti della Huayra BC e della Huayra Roadster. Al centro della vettura, il motore V12 aspirato Mercedes-AMG, sviluppato esclusivamente per Pagani e abbinato a una trasmissione manuale a sei rapporti. L’abitacolo richiama l’età dell’oro delle corse automobilistiche e gli idoli di Horacio Pagani, con soluzioni che citano le vetture da competizione di Juan Manuel Fangio, in un dialogo continuo tra memoria e innovazione

La Huayra Roadster nasce dalla ricerca di una bellezza pura e assoluta, unita all’ambizione di creare una vettura insuperabile dal punto di vista ingegneristico. Concepita come un’opera scultorea che prende origine da un unico blocco, le sue forme esprimono l’equilibrio tra arte e scienza che guida la filosofia Pagani, combinando passione, maestria tecnica e sperimentazione all’avanguardia.
In esposizione sarà possibile ammirare una Huayra Roadster che interpreta in modo unico l’eleganza fluida del modello, integrando i componenti che si ispirano alla Roadster BC grazie all’aerodinamica dedicata con splitter e diffusore posteriore, sviluppata per gestire efficacemente le prestazioni del Pagani V12 6.0 litri biturbo da 840 CV di potenza e 1.100 Nm di coppia. Il progetto unisce libertà espressiva e rigore ingegneristico, soddisfacendo i più severi standard di omologazione internazionali e dimostrando come bellezza, emozioni e prestazioni insuperabili possano convivere in perfetto equilibrio.

Il telaio è realizzato con monoscocca centrale in Carbo-Titanium HP62 G2 e Carbo-Triax HP62, con telaietti anteriori e posteriori in acciaio al cromo-molibdeno, pensata per superare la Coupé in termini di leggerezza (80 kg in meno), mantenendo una solidità strutturale senza compromessi e con una versatilità ingegneristica in grado di ridefinire il concetto stesso di Hypercar

Utopia Roadster rappresenta l’apice della ricerca Pagani nell’unire innovazione tecnologia e design senza tempo, mantenendo intatta la sua anima analogica. Un’esperienza di guida open-air, senza compromessi in termini di prestazioni, peso e rigidità strutturale, per trovare l’equilibrio perfetto tra guida a cielo aperto e massima dinamicità.
Grazie all’impiego di oltre quaranta differenti formulazioni di materiali compositi, tra cui Carbo-Titanium HP62-G2 e Carbo-Triax HP62, l’Utopia Roadster mantiene leggerezza nonostante sia equipaggiata con un motore Pagani V12 biturbo privo di qualsiasi supporto ibrido (1280 Kg). Il propulsore, sviluppato in collaborazione con Mercedes-AMG e assemblato interamente a mano, eroga 864 CV di potenza e 1.100 Nm di coppia, offrendo una risposta immediata ed esaltando qualsiasi stile di guida, dal più rilassato al più competitivo ed estremo.
Il progetto aerodinamico privilegia l’efficienza e l’eleganza delle forme, mentre la dinamica di guida è affidata a sospensioni attive, differenziale elettromeccanico e sistemi di controllo evoluti, che garantiscono una risposta istantanea in ogni situazione.
L’Utopia Roadster esposta rappresenta la prima vettura al mondo a integrare il sistema Pirelli Cyber Tyre, che consente agli pneumatici di comunicare in tempo reale con i sistemi elettronici dell’auto, aumentando la sicurezza e adattando le prestazioni in base alle condizioni dell’asfalto. Il modello sarà al centro di un approfondimento dedicato a questa tecnologia realizzata in collaborazione con Pirelli e fornirà un importante momento di confronto sul rapporto tra guida analogica ed elettronica

La Huayra R nasce come espressione più estrema della filosofia Pagani applicata alla guida in pista, celebrazione di una libertà creativa totale, diretta da un semplice principio: massime prestazioni con la massima sicurezza.
Il modello ha rappresentato per Horacio Pagani e il suo team uno spazio di pura espressione tecnica e artistica, portando alla creazione di una Hypercar concepita fin dall’origine esclusivamente per il circuito, dove è capace di esprimere il proprio potenziale in modo assoluto e regalare un’esperienza di guida autentica, intensa e senza compromessi. La sua creazione ha rappresentato una milestone importante per l’Atelier, dando origine al programma Arte in Pista, l’esperienza tailor-made rivolta ai clienti appassionati di guida pura che continua a trasformare la guida sportiva in un’esperienza artistica di altissimo livello tecnico e personale.
Il design è ispirato ai leggendari prototipi Le Mans degli anni ’60, protagonisti di un’epoca in cui velocità e bellezza convivevano in perfetto equilibrio; le sue performance, invece, nascono da dentro. Al centro della vettura pulsa il Pagani V12-R, un motore aspirato da 6,0 litri, sviluppato da HWA e capace di erogare 850 CV e 750 Nm di coppia fino a 9.000 giri/min. La monoscocca in Carbo-Titanium HP62-G2 e Carbo-Triax HP62, progettata per superare gli standard di sicurezza FIA LMPH, integra una cella carburante in Kevlar di derivazione motorsport e una struttura protettiva in composito con pareti in fibra di carbonio da 20 mm.
Prodotta in soli 30 esemplari, la Huayra R rappresenta l’apice dello sviluppo tecnologico dell’Atelier Pagani, per una vettura da pista dedicata ai veri cultori della performance

