Pandora Talisman: la nuova collezione che unisce simboli antichi e identità personale

Questo autunno debutta Pandora Talisman, una collezione che segna una svolta importante nell’universo creativo del brand di gioielli più amato al mondo. Con un design che si ispira alle antiche monete, Pandora reinterpreta simboli senza tempo trasformandoli in moderne espressioni di identità personale.

La collezione introduce una nuova visione estetica, lontana dai codici tradizionali del marchio, dove storytelling, texture e bellezza dell’imperfezione diventano protagonisti. Ogni gioiello è pensato come un portatore di significato, un modo per raccontare ciò in cui si crede e riflettere la propria essenza.

Al cuore di Pandora Talisman ci sono dodici modelli unici, incisi con celebri motti latini come amor vincit omnia (“l’amore vince su tutto”) e per aspera ad astra (“attraverso le difficoltà, fino alle stelle”). Accanto alle parole, trovano spazio simboli universali come cuori, lune e stelle, trasformati in gioielli dal design distintivo. Ogni talismano diventa così un segno personale, un frammento di storia da indossare.

Tra i pezzi più iconici spicca un modello realizzato con madreperla sintetica e placcatura in oro 14k, che dona luminosità e profondità al design. Il gioiello più imponente della collezione è inciso con frecce, simbolo potente di speranza, resilienza e crescita. Tutti i Pandora Talisman sono realizzati in Argento Sterling, placcatura in oro 14k e finiture metalliche miste, per offrire infinite possibilità di stile e combinazione.

Secondo i Direttori Creativi Senior di Pandora, A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, «Pandora Talisman è più di una collezione: è un modo inedito di connettersi, riflettere ed esprimersi. Ogni talismano è uno specchio del sé e un delicato promemoria che il significato lo costruiamo noi stessi».

Ogni gioiello può essere indossato singolarmente oppure abbinato ad altri su due collane create appositamente per la collezione, disponibili sia in Argento Sterling sia in placcatura in oro 14k. Inoltre, i Pandora Talisman sono compatibili con le collane Pandora ME, ampliando le possibilità di personalizzazione e permettendo a chi li indossa di costruire un racconto visivo unico, simbolo dopo simbolo.

La campagna che accompagna il lancio celebra l’impegno di Pandora nella valorizzazione dello storytelling personale attraverso la gioielleria. I protagonisti scelti incarnano i valori della collezione e ci ricordano che un gioiello non è mai solo estetica: è un riflesso di chi siamo e delle parole in cui crediamo.