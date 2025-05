Papa Leone XIV, Zelensky e Trump: appuntamenti cruciali su “È Sempre Cartabianca”

Domani sera, su Retequattro, il programma “È Sempre Cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer offrirà un’analisi approfondita su alcuni dei temi più scottanti dell’attualità internazionale.

In primo piano, il recente appello di Papa Leone XIV lanciato durante il suo primo Regina Coeli. Il Pontefice ha esortato i leader mondiali a impegnarsi per raggiungere con urgenza una pace autentica, giusta e duratura in Ucraina e a porre fine al conflitto a Gaza. Le sue parole, cariche di speranza e di determinazione, arrivano in un momento di estrema tensione geopolitica. “Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura in Ucraina” ha dichiarato il Papa, aggiungendo l’augurio che “cessi il fuoco a Gaza”.

Sul fronte ucraino-russo, si intravede uno spiraglio di dialogo: il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha manifestato l’intenzione di incontrare il suo omologo russo, Vladimir Putin, in Turchia, giovedì. Questo potenziale incontro rappresenta una possibile svolta diplomatica nel conflitto che ha scosso l’Europa e il mondo intero.

Parallelamente, l’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si prepara per un viaggio strategico nei Paesi del Golfo. Questa visita, per molti osservatori, potrebbe portare novità significative per la situazione nella Striscia di Gaza, in un momento in cui la regione è ancora teatro di violenze e tensioni.

La puntata di “È Sempre Cartabianca” promette un dibattito ricco e stimolante su queste questioni cruciali, offrendo ai telespettatori analisi e approfondimenti su eventi che potrebbero segnare il futuro delle relazioni internazionali.