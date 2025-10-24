Persona 3 Reload arriva su Nintendo Switch 2 con una demo gratuita e nuovi contenuti musicali

Oggi ATLUS ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale di Persona 3 Reload per Nintendo Switch 2, segnando l’arrivo di uno dei giochi di ruolo più acclamati degli ultimi anni sulla nuova console di casa Nintendo. Il titolo, già vincitore del Premio per l’Eccellenza ai Japan Game Awards 2024, continua a conquistare il pubblico grazie a una combinazione di stile, emozione e profonda narrativa che ha ridefinito il genere dei JRPG.

Disponibile ora una demo gratuita su Nintendo eShop, che permette ai giocatori di vivere i primi mesi dell’avventura di Persona 3 Reload. Nella demo, si vestono i panni di uno studente appena trasferito che scopre di avere un destino misterioso legato a eventi sovrannaturali. I progressi ottenuti nella versione di prova verranno automaticamente trasferiti al gioco completo, consentendo a chi acquista la versione definitiva di proseguire senza interruzioni l’esperienza di gioco.

Persona 3 Reload è una rivisitazione moderna del classico GdR che ha segnato la storia della saga Persona, con un sistema di combattimento completamente rinnovato, grafica migliorata e audio di nuova generazione, arricchito da un doppiaggio inglese inedito. Fin dal suo lancio, il titolo ha ottenuto un clamoroso successo di pubblico e critica, superando un milione di copie vendute nella prima settimana.

In concomitanza con il debutto su Nintendo Switch 2, ATLUS ha rilasciato anche una patch gratuita per tutte le piattaforme che include un nuovo BGM pack. L’aggiornamento introduce otto nuove tracce musicali, con le performance vocali di Yumi Kawamura, ampliando ulteriormente la già iconica colonna sonora che accompagna i giocatori nel misterioso Tartaro.

Con questo aggiornamento, ATLUS conferma ancora una volta la sua dedizione nel mantenere vivo e in continua evoluzione l’universo di Persona 3 Reload, offrendo ai fan un’esperienza sempre più completa e coinvolgente.

Persona 3 Reload per Nintendo Switch 2 è dunque pronto a conquistare una nuova generazione di giocatori, grazie a una perfetta fusione tra nostalgia, innovazione e profondità narrativa.