Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Persona 3 Reload arriva su Nintendo Switch 2 con una demo gratuita e nuovi contenuti musicali

Published

Oggi ATLUS ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale di Persona 3 Reload per Nintendo Switch 2, segnando l’arrivo di uno dei giochi di ruolo più acclamati degli ultimi anni sulla nuova console di casa Nintendo. Il titolo, già vincitore del Premio per l’Eccellenza ai Japan Game Awards 2024, continua a conquistare il pubblico grazie a una combinazione di stile, emozione e profonda narrativa che ha ridefinito il genere dei JRPG.

Disponibile ora una demo gratuita su Nintendo eShop, che permette ai giocatori di vivere i primi mesi dell’avventura di Persona 3 Reload. Nella demo, si vestono i panni di uno studente appena trasferito che scopre di avere un destino misterioso legato a eventi sovrannaturali. I progressi ottenuti nella versione di prova verranno automaticamente trasferiti al gioco completo, consentendo a chi acquista la versione definitiva di proseguire senza interruzioni l’esperienza di gioco.

Persona 3 Reload è una rivisitazione moderna del classico GdR che ha segnato la storia della saga Persona, con un sistema di combattimento completamente rinnovato, grafica migliorata e audio di nuova generazione, arricchito da un doppiaggio inglese inedito. Fin dal suo lancio, il titolo ha ottenuto un clamoroso successo di pubblico e critica, superando un milione di copie vendute nella prima settimana.

In concomitanza con il debutto su Nintendo Switch 2, ATLUS ha rilasciato anche una patch gratuita per tutte le piattaforme che include un nuovo BGM pack. L’aggiornamento introduce otto nuove tracce musicali, con le performance vocali di Yumi Kawamura, ampliando ulteriormente la già iconica colonna sonora che accompagna i giocatori nel misterioso Tartaro.

Con questo aggiornamento, ATLUS conferma ancora una volta la sua dedizione nel mantenere vivo e in continua evoluzione l’universo di Persona 3 Reload, offrendo ai fan un’esperienza sempre più completa e coinvolgente.

Persona 3 Reload per Nintendo Switch 2 è dunque pronto a conquistare una nuova generazione di giocatori, grazie a una perfetta fusione tra nostalgia, innovazione e profondità narrativa.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Spettacolo

Armin van Buuren: il suo primo album acustico “Piano” in esclusiva su Apple Music Classical

Spettacolo

TIZIANO FERRO: esce oggi “Sono un grande”

Spettacolo

POOH 60: il ritorno live della storica band italiana con doppia data al PalaSele nel 2026

Spettacolo

Björk: Cornucopia Live – la straordinaria esperienza visionaria arriva in edizione fisica

Giochi

Persona 3 Reload arriva su Nintendo Switch 2 con una demo gratuita e nuovi contenuti musicali

Spettacolo

CARL BRAVE: torna oggi con il nuovo singolo “OCCHIAIE”

Giochi

Colpisce il cuore nostalgico: THEC64 Mini – Black Edition è arrivato

Spettacolo

CHARLIE CHARLES: fuori ovunque “LA BELLA CONFUSIONE”

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Motori

BYD potenzia il post-vendita in Italia: inaugurato il nuovo magazzino ricambi di Fagnano Olona

Motori

Hertz Italia rinnova la partnership con il World Business Forum 2025

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

MG traguardo storico: 40.000 unità in Italia, come l’intero anno 2024

Motori

Nuovo Toyota RAV4: l’icona dei SUV si rinnova con la sesta generazione

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Beauty

Collezione di fragranze BMW M: l’essenza del Motorsport diventa esperienza olfattiva

Spettacolo

VINS: fuori ora “MILANO TT OK”

Motori

Opel presenta innovazioni elettrizzanti e visioni future all’Auto Zürich 2025

Moda

Eastpak x Ghostbusters: la collezione in edizione limitata che celebra Halloween

Spettacolo

SELENA GOMEZ pubblica oggi il nuovo singolo (e videoclip) “IN THE DARK”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Colpisce il cuore nostalgico: THEC64 Mini – Black Edition è arrivato

Il ritorno del Commodore 64, il computer a 8 bit più iconico, è ormai alle porte, questa volta con un tocco di eleganza in...

8 ore ago

Giochi

LG UltraGear: la nuova frontiera dei monitor gaming d’avanguardia

Con l’arrivo della stagione fredda, trascorriamo più tempo in casa, rendendo questo il momento ideale per immergersi nel mondo del gaming. LG Electronics affronta...

2 giorni ago

Giochi

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, ora disponibile su PC e console

“Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2” è adesso disponibile per PC e console. Scenario:  una Seattle moderna e soprannaturale, sull’orlo della guerra. Il gioco,...

2 giorni ago

Giochi

Atari celebra il 45° anniversario di Intellivision con la nuova console Intellivision Sprint

Atari ha annunciato oggi il lancio di Intellivision Sprint, un omaggio alla celebre console degli anni ’80 che celebra il suo 45° anniversario. La...

1 settimana ago