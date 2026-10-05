Peugeot lancia la serie speciale Lumiere per 208 e 2008: design esclusivo e dettagli ispirati al cinema

Peugeot presenta la nuova serie speciale Lumiere per 208 e 2008, arricchite da colori esclusivi, dettagli raffinati e dotazioni ispirate al mondo del cinema.

Peugeot amplia le gamme delle sue bestseller 208 e 2008 con la nuova serie speciale Lumiere, disponibile su motorizzazioni elettriche, ibride e a combustione, proponendo atmosfere e allestimenti esclusivi senza costi aggiuntivi sui nuovi colori di lancio.

La serie speciale Lumiere dona ancora più carisma ai due modelli grazie a dettagli di design inediti e ricchi equipaggiamenti, unendo l'eleganza tipica del brand francese a tecnologie contemporanee. L'ispirazione cinematografica della serie emerge dalla scelta di Peugeot di presentare questa novità in anteprima durante la Festa del Cinema di Roma, sottolineando il legame crescente con il mondo della settima arte.

Le Peugeot 208 Lumiere e 2008 Lumiere sono già disponibili rispettivamente a partire da 24.900 euro e 30.800 euro. Entrambe mantengono la generosità di dotazione dell'allestimento Allure ma si distinguono nettamente per elementi esclusivi: la 208 è proposta nell'inedito Verde Alvao, affiancato da Giallo Agueda, Bianco Okenite, Grigio Artense, Grigio Selenium e Nero Perla, sempre con tetto nero lucido in contrasto. La 2008 invece introduce il nuovo Blu Nazare insieme a Blu Obsession e altre colorazioni, completate dalle barre al tetto nero lucido.

All'esterno, la serie Lumiere si fa notare immediatamente con cerchi in lega diamantati bicolore (NOMA da 16 pollici per 208, KARAKOY da 17 per 2008) impreziositi da vernice Black Mist. Il distintivo continua nell'abitacolo: i sedili anteriori dal design dinamico sfoggiano esclusivi rivestimenti tri-tessuto Tremezzo, cuciture Opalite blu-verdi e il logo Peugeot ricamato sui poggiatesta.

Un'attenzione particolare è riservata ai dettagli interni, come le impunture blu-verdi su tutte le portiere e gli inserti neri lucidi serigrafati. Battitacco in alluminio firmati Peugeot completano l'atmosfera elegante e la 208 Lumiere offre una raffinata illuminazione interna a LED per un'esperienza ancora più accogliente.

Sul fronte praticità, la dotazione di serie comprende accesso e avviamento hands-free e telecamera posteriore ad alta definizione. La 2008 Lumiere si arricchisce di un bagagliaio modulare su due livelli, pensato per soddisfare esigenze diverse di carico nella quotidianità.

L'ispirazione cinematografica è dichiarata: le nuove versioni Lumiere sono protagoniste delle celebrazioni della ventunesima Festa del Cinema di Roma, dove saranno presentate al pubblico dal 13 al 25 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e all'inaugurazione al MAXXI. Peugeot consolida così la sua presenza nel mondo del cinema, dopo essere stata Sponsor Ufficiale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.



