Pitbull torna in Italia: unica data a Milano con il tour “I’m Back”

Dopo oltre dieci anni di assenza dai palchi italiani, Pitbull, superstar internazionale e vincitore di un GRAMMY Award, annuncia il suo attesissimo ritorno nel nostro Paese. L’artista sarà protagonista di un’unica, imperdibile data italiana del suo “I’m Back Tour”, in programma per lunedì 9 novembre 2026 all’Unipol Dome di Milano.

Sul palco milanese, la serata sarà arricchita dalla presenza speciale di Lil Jon come special guest e da un opening DJ set di DJ Laz. Un evento che promette energia e ritmo, ripercorrendo i successi planetari del rapper e produttore statunitense che da oltre due decenni fa ballare il mondo.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per i titolari Mastercard dalle ore 10:00 di mercoledì 11 marzo. Gli utenti registrati su My Live Nation potranno accedere alla presale dalle ore 10:00 di giovedì 12 marzo. La vendita generale aprirà alle ore 10:00 di venerdì 13 marzo sui principali circuiti di vendita online. RDS sarà media partner ufficiale dell’evento.

Armando Christian Pérez, conosciuto nel mondo come Pitbull, è una delle più grandi icone della musica contemporanea. Con miliardi di stream e visualizzazioni sui suoi video e centinaia di certificazioni oro e platino, la sua carriera unisce intrattenimento, imprenditoria e impegno sociale. Oltre alla musica, l’artista di origini cubane ha fondato l’etichetta Mr. 305 e il brand Voli 305 Vodka, lanciando anche il canale radiofonico Globalization su SiriusXM.

Un altro momento simbolico della sua carriera è stata la collaborazione con la Florida International University (FIU) per rinominare lo stadio di football come “Pitbull Stadium”, diventando il primo artista negli Stati Uniti ad avere un impianto sportivo intitolato a suo nome. Grande sostenitore dell’istruzione, ha inoltre cofondato SLAM! (Sports Leadership Arts Management), rete di scuole pubbliche e gratuite che oggi accoglie oltre 10.000 studenti negli Stati Uniti.

Anche Lil Jon, ospite speciale del tour, è una figura iconica della scena musicale internazionale. Artista multi-platino e vincitore di un Grammy Award, ha collaborato con grandi nomi come Usher, Ludacris, Afrojack, Steve Aoki, Pitbull, TLC, Becky G e molti altri, diventando uno dei pionieri del movimento Crunk e contribuendo alla sua diffusione a livello mainstream.

Negli anni Novanta si è affermato come leader dei Lil Jon & The East Side Boyz, raggiungendo il successo nazionale con brani diventati cult del panorama hip-hop dei primi Duemila. Tra i suoi riconoscimenti figurano due premi BMI come Songwriter of the Year, undici Billboard Awards, un Radio Music Award, un BET Award, due MTV Video Music Awards e un American Music Award.

L’appuntamento del 9 novembre 2026 promette quindi di trasformarsi in una vera festa globale del suono e del ritmo, riunendo sotto lo stesso palco due protagonisti assoluti della scena internazionale. Un ritorno in grande stile per Pitbull, che si prepara a far ballare Milano con tutta la sua energia contagiosa, il suo carisma e il suo messaggio di positività.

 

