PLAION REPLAI E Retro Games Ltd. Lanciano il THEC64 Mini – Black Edition

In un’epoca di crescente nostalgia per il passato, due colossi del settore videoludico, PLAION REPLAI e Retro Games Ltd. (RGL), annunciano con orgoglio il rilascio globale del THEC64 Mini – Black Edition il 24 ottobre 2025. Questa edizione speciale segna un capitolo avvincente nella storia del leggendario Commodore 64, proponendo una rivisitazione moderna e audace dell’iconico home computer.

La Black Edition non è semplicemente una versione ricolorata del popolare THEC64 Mini. Si tratta di un’opera d’arte dal design raffinato, con una finitura in nero opaco e lucida che la rende un vero e proprio pezzo da collezione. Dotata di 25 giochi Neo-Retro preinstallati, questa edizione esplora alcuni dei titoli più apprezzati del C64, molti dei quali migliorati in esclusiva per questa uscita.

Una celebrazione della comunità C64: l’iniziativa “Back In Black” non è solo un progetto commerciale; è un omaggio ai coder e agli artisti digitali che hanno mantenuto viva la passione per il C64 per decenni. “THEC64 mini – Black Edition è molto più di un semplice cambio di colore”, sostiene Ben Jones, Commercial Director di PLAION REPLAI. “È una celebrazione degli appassionati sviluppatori, degli artisti e dei fan che non hanno mai smesso di creare. Back In Black vuole dimostrare che il retro ha ancora un’anima, un’energia e uno spirito.”

La nuova edizione è perfetta per chi cerca di sperimentare il fascino retrò in una veste moderna. Il sistema include una riproduzione in scala al 50% del Commodore 64 e offre un’uscita HDMI ad alta definizione 720p, compatibile con le tecnologie televisive attuali. Le numerose porte USB permettono il collegamento di joystick, gamepad e tastiere, garantendo un’adattabilità senza pari al giocatore moderno.

Tra i giochi di spicco presenti in THEC64 Mini – Black Edition ci sono titoli come “Sam’s Journey” e “A Pig Quest”, che hanno ricevuto il plauso della critica. Ma la console non si limita ai giochi storici: include anche innovazioni recenti che spingono i confini di ciò che è possibile con questo hardware classico.

Con l’apertura dei preordini presso retailer selezionati e il rilascio previsto per il 24 ottobre 2025, THEC64 Mini – Black Edition si posiziona certamente come un must per gli appassionati di retro-gaming e per chi è alla ricerca di un’esperienza di gioco unica.