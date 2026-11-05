The Legend of Zelda: Ocarina of Time torna rinnovato su Nintendo Switch 2

The Legend of Zelda: Ocarina of Time segna il suo atteso ritorno su Nintendo Switch 2, proprio nel quarantesimo anniversario della celebre saga e a quasi trent'anni dalla pubblicazione originale. Considerato uno dei giochi più influenti della storia delle avventure videoludiche, il titolo si ripresenta dal 5 novembre in un'edizione esclusiva per la nuova console, offrendo la possibilità sia ai veterani che ai nuovi giocatori di vivere o riscoprire la leggenda in una veste profondamente aggiornata.

Questa nuova versione sorprende per una grafica completamente rivoluzionata e una colonna sonora orchestrale sinfonica, studiata per rendere ogni momento ancora più epico. I controlli di telecamera e movimento sono stati ripensati per adattarsi agli standard contemporanei, insieme a dialoghi estesi e sequenze filmate interamente doppiate in italiano. Un'attenzione particolare è stata rivolta anche all'accessibilità e alla fluidità dell'azione, modernizzando il gameplay senza tradire l'atmosfera che ha reso leggendario il titolo originale.

Elemento caratteristico rimane la musica: lungo il viaggio nelle terre di Hyrule, i giocatori utilizzeranno l'iconica Ocarina del Tempo per risolvere enigmi e modificare il mondo di gioco. Sfruttando l'hardware innovativo di Nintendo Switch 2, sarà ora possibile riprodurre le melodie direttamente tramite microfono integrato della console, suonando o canticchiando le note, con il sistema in grado di riconoscere anche strumenti musicali reali.

L'esperienza si estende oltre la console grazie a ZELDA NOTES, un servizio disponibile nell'app Nintendo Switch per dispositivi smart, in cui si possono tracciare i progressi, comporre e condividere melodie con la community e cimentarsi in un quiz con oltre 2.000 domande sull'universo di gioco.

Gli amanti del collezionismo troveranno nuove statuette amiibo dedicate a Link bambino e Zelda bambina in arrivo nel 2027, le quali sbloccano speciali maschere a tema rétro; resta la compatibilità anche con gli amiibo già disponibili della serie. Inoltre, per chi vuole scoprire i dietro le quinte della produzione, il team creativo ha condiviso aneddoti e visioni attraverso una nuova intervista pubblicata sul sito ufficiale Nintendo, arricchendo ulteriormente l'esperienza.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è disponibile sia in versione digitale che fisica, offrendo a tutti la possibilità di intraprendere o rivivere una delle avventure più amate della decima arte videoludica. La leggenda torna a splendere, pronta a essere tramandata alle nuove generazioni.