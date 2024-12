Pokémon GO City Safari arriva in Italia: un evento imperdibile a Milano

Il fenomeno mondiale di Pokémon GO si prepara a conquistare Milano con un evento unico nel suo genere. Dal 29 al 30 marzo 2025, la città lombarda ospiterà il Pokémon GO City Safari, un’avventura speciale per tutti gli Allenatori italiani e non solo.

L’evento rappresenta un’occasione straordinaria per ritrovarsi, fare nuove amicizie e riscoprire Milano attraverso il gioco. Durante il City Safari, i partecipanti potranno catturare numerosi Pokémon, molti dei quali appariranno in esclusiva per l’evento, rendendo ogni giornata memorabile.

Per prendere parte all’evento, è necessario acquistare i biglietti, già disponibili sul sito ufficiale Pokemongolive.com o direttamente dall’app di Pokémon GO. Il prezzo è di 10 euro per ogni giornata di gioco (tasse e spese escluse).

Con il biglietto, gli Allenatori avranno accesso a una Ricerca Speciale che coinvolgerà il Professor Willow ed Eevee. Quest’ultimo sarà il protagonista indiscusso, sfoggiando un adorabile cappello da esploratore! Gli Allenatori inizieranno l’avventura con questo Eevee speciale come compagno, che potrà evolversi in una delle sue otto evoluzioni – Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon o Sylveon – mantenendo il suo inconfondibile look da esploratore.

Durante il City Safari, Milano sarà invasa da Pokémon rari e speciali. Tra questi, per la prima volta in assoluto su Pokémon GO, farà il suo debutto Mudbray, il Pokémon Asino. Questo Pokémon sarà disponibile esclusivamente durante gli eventi City Safari 2025, ma potrebbe fare la sua comparsa globale in futuro.

Non esiste un modo giusto o sbagliato per godersi il Pokémon GO City Safari. Il format dell’evento permette a ciascun Allenatore di vivere l’esperienza al proprio ritmo, esplorando la città, catturando Pokémon e condividendo momenti indimenticabili con altri giocatori.