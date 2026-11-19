MediaWorld ha inaugurato due nuovi punti vendita in Lombardia a distanza di appena ventiquattro ore, scegliendo da una parte il quartiere Portanuova di Milano e dall'altra la provincia di Cremona. Nel capoluogo lombardo il marchio apre uno Smart Store da 300 mq in piazza Gae Aulenti, mentre a Bagnolo Cremasco entra in funzione un Xpress da 550 mq all'interno dell'ipermercato Bennet.

Lo spazio milanese, che conta dieci collaboratori, si affianca ai sedici negozi che l'insegna gestisce già nell'area metropolitana. Il nuovo format unisce un assortimento ristretto e curato a un accesso all'intera offerta online, reso possibile dai canali digitali di sito e app che permettono di superare i confini fisici del negozio.

Il distretto nel quale sorge il punto vendita nasce da un ampio intervento di rigenerazione urbana e riunisce uffici, abitazioni, attività commerciali e luoghi di ritrovo. Il quartiere vanta il primato di essere il primo al mondo a ricevere insieme le certificazioni LEED e WELL for Community, due attestati che ne sottolineano l'impegno verso innovazione e sostenibilità.

All'inaugurazione, svoltasi con il consueto taglio del nastro, hanno preso parte i vertici dell'insegna e alcuni rappresentanti delle istituzioni. Secondo il consigliere Rosario Pantaleo, "L'arrivo di MediaWorld in Piazza Gae Aulenti rappresenta un segnale positivo per Milano e per la sua capacità di attrarre nuove realtà commerciali", e "Questa apertura arricchisce l'offerta di servizi per cittadini, professionisti e visitatori, contribuendo alla vitalità di un quartiere che è diventato uno dei simboli della trasformazione urbana della città".

Dal canto suo Stefano Parlati, Regional Sales Manager New Format di MediaWorld, ha legato la scelta della location alla strategia di crescita dell'azienda in una città giudicata strategica. "Siamo particolarmente felici di inaugurare un nuovo punto vendita nel cuore di Milano, una città strategica per MediaWorld e nella quale vogliamo continuare a investire". Il manager ha aggiunto che il formato Smart è pensato per valorizzare il lavoro degli esperti anche in spazi più piccoli.

Sul piano dell'allestimento, lo Smart Store punta forte sul digitale. All'esterno sono presenti un ledwall e vetrine digitali, mentre sulla parete di fondo un pannello a led da 20 mq funge da vetrina per i servizi dell'insegna, per le campagne principali e per le iniziative dei brand partner, che possono sfruttarlo come leva di retail media.

Il catalogo esposto in negozio è selezionato e riguarda telefonia, informatica, elettronica di consumo ed elettrodomestici. Lo spazio fisico non impone però limiti alle scelte: attraverso lo Scaffale Infinito, il cliente può esplorare e acquistare l'intera gamma disponibile online, sul sito e nell'app dell'insegna.

La consulenza occupa un ruolo centrale nella strategia del negozio. Lo Smartbar è lo spazio in cui confrontarsi direttamente con gli esperti, farsi configurare e personalizzare i dispositivi, ricevere supporto tecnico e richiedere la riparazione degli smartphone.

Il negozio integra inoltre diversi servizi omnicanale, tra cui il ritiro in 30 minuti con Pick Up e la formula Pick&Pay per gli acquisti fatti online. È anche possibile pagare direttamente in reparto con i dispositivi mobili dei collaboratori. Lo store funziona grazie a energia di origine rinnovabile.

La nuova apertura arriva in un territorio dove alcune categorie stanno crescendo. Nella provincia di Milano, confrontando l'anno fiscale 2026 con il 2025, l'aspirazione cresce del 10,7%, i piccoli elettrodomestici del 7,5% e i grandi elettrodomestici del 3,0%.

Anche lo Smart Store milanese partecipa alle promozioni del Black Friday, con una selezione di offerte riservate ai prodotti tecnologici.

Nella mattinata di oggi ha aperto il nuovo Xpress da 550 mq in via Leonardo da Vinci, S.S. Paullese 1, a Bagnolo Cremasco, all'interno dell'ipermercato Bennet. Con questo passo MediaWorld porta a 18 gli shop-in-shop negli ipermercati, consolidando la partnership con Bennet, realtà di riferimento per gli ipermercati e i superstore.

All'evento hanno partecipato rappresentanti di MediaWorld, Bennet e Gallerie Bennet, insieme alla vicesindaca di Bagnolo Cremasco, Gaia Fontana, che ha commentato: "Accogliamo con soddisfazione l'arrivo di MediaWorld a Bagnolo Cremasco, una novità che contribuisce a rendere il nostro territorio sempre più attrattivo e ricco di servizi".

Parlati ha poi spiegato il valore del formato: "Il format Xpress ci permette di adattare la presenza MediaWorld a contesti commerciali differenti, mantenendo centrale la qualità dell'esperienza d'acquisto". Nel punto vendita lavorano sette collaboratori, pronti a offrire consulenza su misura e assistenza anche dopo l'acquisto.

Sull'assortimento, il negozio propone una selezione di elettronica di consumo, telefonia, informatica ed elettrodomestici, a cui si aggiunge l'accesso all'intero catalogo online.

I dati dell'insegna relativi alla provincia di Cremona indicano una dinamica positiva: nel confronto tra l'anno fiscale 2026 e il 2025, i piccoli elettrodomestici avanzano del 18,3%, i computer dell'11,2% e i grandi elettrodomestici del 6,0%.

Chi acquista online può scegliere Bagnolo Cremasco come punto di ritiro e sfruttare Pick&Pay e Pick Up in 30 minuti, oltre a pagare in reparto con i dispositivi mobili. Anche questo store opera con energia rinnovabile. Per l'occasione, i clienti possono approfittare delle offerte Black Friday dedicate alla tecnologia.