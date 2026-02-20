Pokémon Pocket annuncia la nuova espansione “Meraviglie di Paldea”

Connect with us

The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo di una nuova e attesa espansione per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket: “Meraviglie di Paldea”, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 25 febbraio 2026. L’espansione porterà nel gioco i più amati Pokémon della regione di Paldea, offrendo a tutti gli Allenatori nuove carte, accessori tematici e una serie di eventi speciali pensati per arricchire l’esperienza di gioco.

Nel nuovo capitolo dell’app dedicata al GCC, i giocatori potranno incontrare Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, i Pokémon iniziali protagonisti dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Le nuove bustine d’espansione introdurranno inoltre alcune delle evoluzioni e creature più iconiche della regione, come Meowscarada-ex, Gholdengo-ex e Maushold. Oltre ai nuovi Pokémon, “Meraviglie di Paldea” includerà carte Allenatore inedite dedicate a Nemi, Pepe e Mesapoli, pensate per rinnovare le strategie e dare maggiore dinamicità alle sfide tra giocatori.

A completare il lancio, dal 1° marzo 2026 saranno disponibili nuove cover e sfondi tematici raffiguranti i Pokémon di Paldea, permettendo ai giocatori di personalizzare ulteriormente la propria collezione digitale.

Per celebrare l’arrivo della nuova espansione, l’app ospiterà una serie di eventi dedicati. Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo si terrà l’Evento Emblema di Meraviglie di Paldea, in cui sarà possibile ottenere emblemi, sabbialuce e altri oggetti affrontando altri giocatori. All’inizio di marzo seguirà l’Evento Settimanale Bonus, con clessidre, accessori speciali e ricompense esclusive.

Da metà marzo, invece, i giocatori potranno partecipare all’Evento Bonus Charcadet, che permetterà di ottenere i promo pack della Serie B vol. 5 attraverso speciali battaglie individuali. Sempre nello stesso periodo si svolgerà l’Evento Pesca Misteriosa, durante il quale saranno disponibili carte promozionali dedicate a Pawmi e Clodsire di Paldea. Durante l’evento, i partecipanti potranno completare missioni per ricevere un tagliando del negozio speciale da scambiare con una carta promozionale esclusiva.

Un’anteprima ufficiale di “Meraviglie di Paldea” è già disponibile in un nuovo trailer pubblicato sul canale Pokémon ufficiale, che offre ai fan uno sguardo approfondito sulle nuove carte in arrivo e sulle funzionalità che renderanno ancora più ricca l’esperienza di gioco.

Con questa espansione, The Pokémon Company punta a dare nuova linfa al mondo del GCC Pokémon Pocket, valorizzando i personaggi più amati di Paldea e portando con sé una ventata di novità destinate a conquistare sia i giocatori veterani che i nuovi arrivati.

