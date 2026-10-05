POPARC: il nuovo podcast RaiPlay Sound che porta l'archeologia nel presente

Arriva POPARC - Ieri, oggi, domani, il nuovo podcast Original RaiPlay Sound dedicato a chi desidera esplorare l'archeologia come chiave per comprendere il presente. Disponibile dal 12 ottobre in boxset su RaiPlay Sound, POPARC è prodotto da ArtcloudNetwork e ideato dall'archeologo Nicola Laneri, con sonorità curate da Michele Spadaro. Il format propone un racconto immersivo che parte dall'esperienza concreta dello scavo archeologico, intrecciando ricordi, paesaggi e ritrovamenti per affrontare alcune delle domande più profonde e senza tempo dell'umanità.

Laneri conduce gli ascoltatori tra scavi, reperti, monumenti, tombe e storie che risuonano nelle nostre paure, relazioni e identità contemporanee. Come accade nella Pop Art, simboli e frammenti del passato vengono ricollocati nel presente, creando collegamenti sorprendenti tra antichità e modernità, con musiche evocative e una narrazione intima e cinematografica.

Cinque sono gli episodi, ciascuno incentrato su un interrogativo universale:

Episodio 1 - Perché si costruiscono i monumenti? Il viaggio parte dal Medio Oriente, dalla Turchia all'Iraq, dall'Egitto a New York. Dalla scoperta lungo il Tigri alle piramidi egizie fino al 9/11 Memorial, Laneri riflette sul bisogno umano di lasciare tracce nella memoria collettiva.

Episodio 2 - A chi appartieni? Un anello ricevuto a Baghdad introduce una meditazione sull'identità, la memoria, gli antenati, le famiglie e i legami umani. Al centro, la scoperta di una cripta funeraria lungo il Tigri come filo rosso di una riflessione sulle trasformazioni culturali.

Episodio 3 - Chi comanda? Un percorso tra dèi mesopotamici, faraoni, imperi, la Grecia, Roma e le democrazie contemporanee mette al centro il rapporto tra potere, sacro, legge e consenso. La figura di Hammurabi diventa il trait d'union tra passato e attualità.

Episodio 4 - Aggiungi un posto a tavola Il valore sociale, politico e spirituale del banchetto viene esplorato dai villaggi preistorici al simposio greco, fino all'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Gli scavi di Tava Tepe, in Azerbaigian, riportano alla luce le radici della convivialità.

Episodio 5 - Perché si combattono le guerre? Dalle macerie di Mosul alle testimonianze di violenza nella storia antica e moderna, la puntata affronta il conflitto come trauma e racconto pubblico. Un ritrovamento in Turchia orientale offre uno sguardo sulle ferite lasciate dalle guerre nel corpo e nella memoria collettiva.

Ogni episodio di POPARC trasforma il passato remoto in una presenza viva e capace di generare nuove prospettive. Il viaggio tra scavi, storie e suoni suggerisce che, nonostante i millenni trascorsi, le grandi domande dell'esperienza umana restano attuali. POPARC si propone come occasione unica di ascolto e di riflessione sul nostro modo di essere comunità, sulle origini delle nostre paure e sulle scelte che ancora oggi plasmano il nostro tempo.