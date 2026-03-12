Poppy torna in Italia: un’unica data a Milano per presentare “Empty Hands”

L’eclettica artista statunitense Poppy, cantante, autrice e performer visionaria che ha conquistato due nomination ai GRAMMY Awards come “Best Metal Performance”, torna in Italia per un imperdibile appuntamento dal vivo. L’artista si esibirà mercoledì 18 marzo all’Alcatraz di Milano, in una serata che promette di unire potenza sonora e sperimentazione estetica. Ad accompagnarla sul palco, come special guest, saranno le band Ocean Grove e Fox Lake.

I biglietti sono disponibili attraverso i principali circuiti di vendita. Il concerto rappresenta l’unica tappa italiana del Constantly Nowhere Tour, serie di live che porterà Poppy a esibirsi in Australia ed Europa dopo il grande successo ottenuto con il suo precedente tour They’re All Around Us.

Con il recente “Empty Hands”, settimo album in studio uscito il 23 gennaio via Sumerian Records, l’artista continua a ridefinire i confini della propria identità musicale. Il disco, anticipato dai singoli Unravel, Bruised Sky e Guardian, mescola elementi industrial, pop e atmosfere dalle sfumature surreali, esaltando la voce inconfondibile di Poppy, capace di combinare vulnerabilità e intensità meccanica. Con questo lavoro, l’artista conferma ancora una volta il suo ruolo di figura innovativa e imprevedibile della scena contemporanea.

Nel corso della sua carriera, Poppy ha saputo demolire ogni etichetta di genere, muovendosi con naturalezza tra sonorità distanti: dai riff metal più aggressivi al pop sperimentale, dal trap al grunge-punk. Una libertà espressiva che ne ha fatto un’icona autentica e camaleontica.

Il percorso dell’artista è costellato da riconoscimenti e collaborazioni di rilievo. Nel 2021 è diventata la prima donna solista candidata nella categoria “Best Metal Performance” ai GRAMMY grazie al brano BLOODMONEY, mentre nel 2025 ha ottenuto una nuova nomination per Suffocate, collaborazione con i Knocked Loose. Negli ultimi anni ha condiviso il palco con artisti del calibro di 30 Seconds to Mars, Avenged Sevenfold e Babymetal, consolidando la propria fama internazionale.

Nel 2024 ha pubblicato l’album “Negative Spaces”, realizzato con la collaborazione di Jordan Fish (ex Bring Me the Horizon), un progetto che ha segnato l’inizio di una nuova fase artistica. Il disco ha attraversato molteplici paesaggi sonori, dal pop più delicato alle influenze punk e sintetiche anni ’80, dimostrando ancora una volta la capacità di Poppy di reinventarsi a ogni passo.

Il 2025 ha visto l’artista tornare al centro della scena con i singoli “Unravel”, “Bruised Sky” e “Guardian”, culminati nella pubblicazione dell’album “Empty Hands”. Tra le collaborazioni recenti, spicca quella con Amy Lee e Courtney LaPlante degli Spiritbox nel brano End of You, che ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard Hot Hard Rock Songs.

Il concerto milanese sarà dunque l’occasione perfetta per scoprire dal vivo i nuovi brani e ripercorrere la sorprendente evoluzione di un’artista che ha saputo fondere arte, performance e suono in una sintesi unica.

Radio Freccia è radio partner ufficiale dell’evento, che si preannuncia come una delle date più attese della stagione per gli appassionati di sonorità alternative e sperimentali.

Con la sua estetica futurista e la capacità di muoversi con disinvoltura tra i generi, Poppy continua a essere un simbolo di libertà creativa e audacia artistica. Il 18 marzo all’Alcatraz di Milano sarà protagonista di una serata destinata a celebrare, ancora una volta, l’imprevedibilità e il talento di una delle figure più originali del panorama musicale internazionale.