Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Poppy torna in Italia: un’unica data a Milano per presentare “Empty Hands”

Published

L’eclettica artista statunitense Poppy, cantante, autrice e performer visionaria che ha conquistato due nomination ai GRAMMY Awards come “Best Metal Performance”, torna in Italia per un imperdibile appuntamento dal vivo. L’artista si esibirà mercoledì 18 marzo all’Alcatraz di Milano, in una serata che promette di unire potenza sonora e sperimentazione estetica. Ad accompagnarla sul palco, come special guest, saranno le band Ocean Grove e Fox Lake.

I biglietti sono disponibili attraverso i principali circuiti di vendita. Il concerto rappresenta l’unica tappa italiana del Constantly Nowhere Tour, serie di live che porterà Poppy a esibirsi in Australia ed Europa dopo il grande successo ottenuto con il suo precedente tour They’re All Around Us.

Con il recente “Empty Hands”, settimo album in studio uscito il 23 gennaio via Sumerian Records, l’artista continua a ridefinire i confini della propria identità musicale. Il disco, anticipato dai singoli Unravel, Bruised Sky e Guardian, mescola elementi industrial, pop e atmosfere dalle sfumature surreali, esaltando la voce inconfondibile di Poppy, capace di combinare vulnerabilità e intensità meccanica. Con questo lavoro, l’artista conferma ancora una volta il suo ruolo di figura innovativa e imprevedibile della scena contemporanea.

Nel corso della sua carriera, Poppy ha saputo demolire ogni etichetta di genere, muovendosi con naturalezza tra sonorità distanti: dai riff metal più aggressivi al pop sperimentale, dal trap al grunge-punk. Una libertà espressiva che ne ha fatto un’icona autentica e camaleontica.

Il percorso dell’artista è costellato da riconoscimenti e collaborazioni di rilievo. Nel 2021 è diventata la prima donna solista candidata nella categoria “Best Metal Performance” ai GRAMMY grazie al brano BLOODMONEY, mentre nel 2025 ha ottenuto una nuova nomination per Suffocate, collaborazione con i Knocked Loose. Negli ultimi anni ha condiviso il palco con artisti del calibro di 30 Seconds to Mars, Avenged Sevenfold e Babymetal, consolidando la propria fama internazionale.

Nel 2024 ha pubblicato l’album “Negative Spaces”, realizzato con la collaborazione di Jordan Fish (ex Bring Me the Horizon), un progetto che ha segnato l’inizio di una nuova fase artistica. Il disco ha attraversato molteplici paesaggi sonori, dal pop più delicato alle influenze punk e sintetiche anni ’80, dimostrando ancora una volta la capacità di Poppy di reinventarsi a ogni passo.

Il 2025 ha visto l’artista tornare al centro della scena con i singoli “Unravel”, “Bruised Sky” e “Guardian”, culminati nella pubblicazione dell’album “Empty Hands”. Tra le collaborazioni recenti, spicca quella con Amy Lee e Courtney LaPlante degli Spiritbox nel brano End of You, che ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard Hot Hard Rock Songs.

Il concerto milanese sarà dunque l’occasione perfetta per scoprire dal vivo i nuovi brani e ripercorrere la sorprendente evoluzione di un’artista che ha saputo fondere arte, performance e suono in una sintesi unica.

Radio Freccia è radio partner ufficiale dell’evento, che si preannuncia come una delle date più attese della stagione per gli appassionati di sonorità alternative e sperimentali.

Con la sua estetica futurista e la capacità di muoversi con disinvoltura tra i generi, Poppy continua a essere un simbolo di libertà creativa e audacia artistica. Il 18 marzo all’Alcatraz di Milano sarà protagonista di una serata destinata a celebrare, ancora una volta, l’imprevedibilità e il talento di una delle figure più originali del panorama musicale internazionale.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Test

MINI Aceman SE: la nostra prova su strada

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Tecnologia

Samsung House apre le porte agli studenti dello IED per il “Creative Futures Day”

Tecnologia

Huawei trionfa al MWC 2026 con Watch GT Runner 2 e FreeBuds Pro 5

Moda

Tezenis rilancia la linea Superior Softness: il comfort diventa protagonista del guardaroba quotidiano

Moda

Prénatal Spring Summer 2026: la nuova collezione bambini celebra una primavera di colore, comfort e fantasia

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo il 28 giugno

Motori

Nissan, Wayve e Uber annunciano una collaborazione per lo sviluppo di Robotaxi

Tecnologia

La serie Samsung Galaxy S26 e la serie Galaxy Buds4 ora disponibili in tutto il mondo

Motori

Alfa Romeo 33 Stradale vince il premio “Design of the Year” in Portogallo

Spettacolo

Poppy torna in Italia: un’unica data a Milano per presentare “Empty Hands”

Spettacolo

L’Avvocato Ligas conquista il pubblico: oltre un milione di spettatori per il debutto del legal drama Sky Original

Società

Toyota Italia celebra la Giornata Internazionale della Donna rinnovando il proprio impegno per la diversità e l’inclusione

Tecnologia

IKEA presenta KALLSUP: la nuova cassa Bluetooth compatta dal suono potente

Giochi

DIGIMON STORY TIME STRANGER: disponibile il terzo DLC “Anti-ParadoX”

Motori

Mazda6e tra le finaliste del World Car Design of the Year 2026

Tecnologia

Nilox lancia la nuova X8 Ultra: più potenza e autonomia per la gamma Fat

Spettacolo

RANCORE annuncia oggi “TAREK DA COLORARE”: il suo nuovo album fuori ovunque venerdì 3 aprile

Motori

Hyundai lancia Online Map Downloads: mappe sempre aggiornate per una guida più sicura

Sport

adidas e FIGC raccontano il calcio con “Scatti d’Azzurro”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo il 28 giugno

Il grande evento musicale Radio Italia Live – Il Concerto farà il suo ritorno a Palermo nel 2026. L’appuntamento, organizzato da Radio Italia in...

12 ore ago

Spettacolo

RANCORE annuncia oggi “TAREK DA COLORARE”: il suo nuovo album fuori ovunque venerdì 3 aprile

Dopo l’esplorazione delle infinite dimensioni dello “Xenoverso”, Rancore torna finalmente a casa con un nuovo progetto carico di significato e introspezione. “TAREK DA COLORARE”...

17 ore ago

Spettacolo

Ana Carla Maza torna con “Habanera”: un ponte musicale tra Cuba e l’Europa

La violoncellista, cantante e compositrice cubana Ana Carla Maza, una delle voci più originali della scena internazionale, torna con un nuovo progetto che celebra...

2 giorni ago

Spettacolo

Avvocato Ligas trasforma Milano in un’aula di tribunale: la nuova campagna immersiva di Sky

Milano si è trasformata in un vero palcoscenico per celebrare l’arrivo di “Avvocato Ligas”, il nuovo Sky Original con Luca Argentero, appena debutto su...

2 giorni ago