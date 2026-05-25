La Volta Buona su Rai 1: settimana ricca di ospiti e storie uniche con Caterina Balivo

La Volta Buona torna su Rai 1 dal 25 al 29 maggio 2026 con Caterina Balivo. Lino Banfi, Gabriele Cirilli, Giorgia Palmas e talk su famiglia e amori.

Nel pieno della primavera, il talk show pomeridiano La Volta Buona prosegue il suo racconto quotidiano su Rai 1 dalle ore 14.00, guidato da Caterina Balivo. Dal lunedì 25 a venerdì 29 maggio 2026 la trasmissione promette una settimana ricca di ospiti amati dal pubblico e storie che spaziano tra costume, spettacolo, sentimenti personali e benessere.

Lino Banfi sarà uno dei protagonisti più attesi della settimana. L'attore, vera icona dello spettacolo italiano, racconterà la sua esperienza di vita e presenterà la prima autobiografia "90, non mi fai paura!", in uscita in vista del suo compleanno del 9 luglio 2026. Accanto a lui torneranno nel celebre salotto arancione Gabriele Cirilli, figura di spicco della comicità televisiva e protagonista del film Rai Meglio tardi che mai, e Giorgia Palmas, showgirl molto amata dal pubblico italiano.

Attenzione speciale sarà rivolta ai rapporti familiari nel talk dedicato ai "Legami di sangue", dove interverranno Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi; Jasmine Carrisi, nata dall'unione tra Al Bano e Loredana Lecciso; Tommaso Zorzi insieme alla madre Armanda Frassinetti e alla sorella Gaia; Giuseppe e Carlo Pedersoli, rispettivamente figlio e nipote di Bud Spencer; Franco e Francesco Oppini, volti noti e legati come padre e figlio. Il salotto si chiuderà con la presenza di Valeria Marini e della madre Gianna Orrù.

Non mancherà lo spazio dedicato a matrimoni, divorzi e storie d'amore. Saranno ospiti Laura Freddi, storica presenza della televisione italiana, e Dalila Di Lazzaro con il compagno Manuele Pia per parlare di una lunga relazione d'affetto. Nicola Di Bari con la figlia Ketty racconteranno attimi di vita vissuta, tra emozioni e sentimenti.

La Volta Buona si conferma anche a maggio il luogo televisivo dove dialoghi, emozioni e personaggi famosi si incontrano per condividere storie genuine con il pubblico del pomeriggio di Rai 1.