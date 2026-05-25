Frankie hi-nrg mc torna alle origini: protagonista su Sky TG24 con il nuovo album

Frankie hi-nrg mc racconta il nuovo album Voce e batteria e la storia della sua carriera nella puntata di Stories su Sky TG24, in onda il 25 maggio 2026.

Frankie hi-nrg mc è il protagonista della nuova puntata di Stories, la serie di interviste di Sky TG24 dedicata ai principali volti dello spettacolo italiano. L'artista, intervistato da Omar Schillaci con la regia di Paolo Bonfadini, si racconta in un viaggio nei ricordi e nel presente, con il nuovo album Voce e batteria che sancisce un vero ritorno alle radici dell'hip hop italiano.

La trasmissione andrà in onda lunedì 25 maggio alle 21:00 su Sky TG24 e sabato 30 maggio alle 12:00 su Sky Arte, oltre a essere disponibile on demand. Un'occasione imperdibile per scoprire aneddoti, passioni e riflessioni di una delle voci più autentiche del rap italiano.

Al centro dell'intervista c'è il nuovo progetto discografico, che parte in tour da Bologna il 30 maggio e toccherà città come Firenze, Roma, Milano, Treviso, Livorno, Trento e Torino. Frankie hi-nrg mc descrive l'album come un ritorno all'essenziale: voce e batteria, senza sovrastrutture. Quando una cosa è semplice bisogna comunicarla in maniera semplice: è un progetto in cui la mia voce è sostenuta da uno scheletro fatto di batteria, e fine.

Un lavoro corale che vede la partecipazione di artisti come Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Raiz, Diodato, Emma e, a sorpresa, anche Nina Simone: È stata del batterista con cui lavoro, Donato Stolfi, l'idea di chiedere a degli amici di unire la loro voce alla mia per questo disco. Hanno aderito tutti istantaneamente. Ho telefonato anche a Jovanotti per chiedergli di scrivere una strofa inedita per una canzone che parla di bicicletta. Mi piace vincere facile.

Ripercorrendo la sua carriera, Frankie svela l'origine della sua passione per il rap. Tutto è partito la notte tra il 20 e il 21 giugno del '91 quando ho scritto Fight da Faida dopo aver sentito rappare in italiano per la prima volta. Ho detto: ci voglio provare e l'ho fatto. Profondi i riferimenti ai Public Enemy: Mi hanno dato una visione: fare critica sociale, usare il rap come strumento per fare politica nell'intrattenere, un infotainment.

Il nome d'arte, confessa, nasce da un'idea nata sui banchi di scuola: Mi piaceva l'idea di sintetizzare una parola togliendo le vocali, anni dopo ho scoperto che era un genere musicale. Un percorso costellato da successi come Quelli che benpensano, diventato pezzo generazionale e patrimonio della musica italiana. Sottoscrivo ancora ogni singola sillaba che ho scritto, sono molto orgoglioso del video: l'ho scritto e diretto.

Il racconto personale si intreccia ai temi più intimi. Frankie rivela la paura di perdere l'amore e la sofferenza per la perdita dei genitori: Il dolore è come una scultura brutta che non puoi buttare: devi trovarle una collocazione. E alla fine ti ci affezioni anche un po'. L'artista parla anche delle sue passioni, dalla recitazione, all'esperienza in Jesus Christ Superstar, fino a dettagli inediti sulle sue abitudini scaramantiche e il talento per mangiare pizza come una tartaruga Ninja.

La puntata di Stories offre un viaggio sincero e travolgente nella vita e nella musica di Frankie hi-nrg mc, tra ironia, poesia e la forza di chi considera la semplicità una conquista. Le interviste del ciclo sono disponibili anche tra i podcast di Sky TG24, sul sito spettacolo di SkyTG24.it e sulle principali piattaforme di podcasting.