“QUARTA REPUBBLICA”: prosegue l’inchiesta sul business dei video rubati attraverso telecamere private

Prosegue l’indagine di “Quarta Repubblica”, il programma condotto da Nicola Porro, sulla compravendita di video rubati attraverso telecamere di videosorveglianza private. L’inchiesta, con la collaborazione di un team di esperti informatici, sta portando alla luce un mercato clandestino che, finora, è rimasto nascosto online.

Nell’ultima puntata, grazie alla partnership con la società di cybersicurezza Yarix, è stata scoperta l’esistenza di un sito che si occupa di pubblicare video intimi trafugati dalle case di persone ignare. Questi contenuti, oltre ad essere condivisi online, offrono anche la possibilità di acquistare l’accesso diretto alle telecamere per spiare in tempo reale le vittime inconsapevoli.

Ma l’inchiesta non si ferma qui. Questa settimana sono emersi nuovi siti che forniscono servizi simili, con contenuti ancora più estremi. I video provengono non solo da case private, ma anche da studi medici, centri estetici, spogliatoi, stanze d’albergo e perfino camerette di bambini. Il team di esperti è riuscito a infiltrarsi nelle chat private degli amministratori di questi siti, risalendo ai presunti archivi centrali che raccolgono decine di migliaia di video da tutto il mondo.

Si tratta di un vero e proprio mercato clandestino, completo di tariffe, abbonamenti e persino lotterie per accedere a tali contenuti. Questa rete illegale rappresenta una seria minaccia alla privacy e sicurezza delle persone, portando alla ribalta la necessità di maggiore consapevolezza e protezione nell’uso delle tecnologie di videosorveglianza.