Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

“QUARTA REPUBBLICA”: prosegue l’inchiesta sul business dei video rubati attraverso telecamere private

Published

Prosegue l’indagine di “Quarta Repubblica”, il programma condotto da Nicola Porro, sulla compravendita di video rubati attraverso telecamere di videosorveglianza private. L’inchiesta, con la collaborazione di un team di esperti informatici, sta portando alla luce un mercato clandestino che, finora, è rimasto nascosto online.

Nell’ultima puntata, grazie alla partnership con la società di cybersicurezza Yarix, è stata scoperta l’esistenza di un sito che si occupa di pubblicare video intimi trafugati dalle case di persone ignare. Questi contenuti, oltre ad essere condivisi online, offrono anche la possibilità di acquistare l’accesso diretto alle telecamere per spiare in tempo reale le vittime inconsapevoli.

Ma l’inchiesta non si ferma qui. Questa settimana sono emersi nuovi siti che forniscono servizi simili, con contenuti ancora più estremi. I video provengono non solo da case private, ma anche da studi medici, centri estetici, spogliatoi, stanze d’albergo e perfino camerette di bambini. Il team di esperti è riuscito a infiltrarsi nelle chat private degli amministratori di questi siti, risalendo ai presunti archivi centrali che raccolgono decine di migliaia di video da tutto il mondo.

Si tratta di un vero e proprio mercato clandestino, completo di tariffe, abbonamenti e persino lotterie per accedere a tali contenuti. Questa rete illegale rappresenta una seria minaccia alla privacy e sicurezza delle persone, portando alla ribalta la necessità di maggiore consapevolezza e protezione nell’uso delle tecnologie di videosorveglianza.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Moda

Inter e Pirelli: 30 anni di partnership celebrati con il PIRELLI Cap – Edizione Speciale Inter

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Motori

Toyota e Mazda sperimentano sistemi di accumulo con batterie EV

Motori

CLASSIC DEFENDER V8 LIMITED EDITION: ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

Motori

Nuova Mercedes-Benz GLC elettrica: rivoluzione del SUV premium

Motori

CUPRA svela la nuova Raval all’IAA di Monaco

Società

“QUARTA REPUBBLICA”: prosegue l’inchiesta sul business dei video rubati attraverso telecamere private

Motori

Nuova Porsche 911 Turbo S 2025: debutta la sportiva di serie più potente di sempre

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Spettacolo

Sky Cinema presenta “U.S. PALMESE”: il nuovo film dei Manetti bros. con Rocco Papaleo

Motori

Tesla: un milione di Powerwall installati in tutto il mondo

Motori

Pandora Talisman: la nuova collezione che unisce simboli antichi e identità personale

Spettacolo

Elettra Lamborghini torna alla ribalta con il nuovo singolo spagnolo “MIAW WAU”

Motori

Hyundai lancia “UNPLUGGED”: il primo videoclip musicale al mondo girato con le telecamere di bordo

Tecnologia

Amazfit T-Rex 3 Pro: lo smartwatch per trail runner e sportivi estremi

Spettacolo

TIZIANO FERRO: è finalmente uscito il nuovo singolo “CUORE ROTTO”

Spettacolo

CAROLINA BENVENGA: da oggi è online il nuovo video “LE VOCALI”

Sport

Milestone e MotoGP: Jorge Martín indosserà un casco disegnato da un fan al GP di Catalogna

Moda

Lancia al fianco di Eberhard & Co. al Salone Nautico Internazionale di Genova 2025

Tecnologia

Motorola presenta la nuova gamma edge e moto g al Lenovo Innovation World

Spettacolo

Eugene Levy ritorna su Apple TV+ con “In viaggio con Eugene Levy” il 19 settembre

Spettacolo

Romina Falconi porta il suo “Rottincuore Live” a Roma e Milano

Motori

Hyundai i20 N Line Carbon: design esclusivo e anima sportiva

Motori

Volkswagen lancia la ID. Polo: il futuro elettrico parte dai nomi storici
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

La nona edizione di Irpinia Mood – Food Festival si chiude con un bilancio positivo e numeri in crescita, confermandosi come uno degli appuntamenti...

5 giorni ago

Società

Mazda sostiene la Homo Faber Fellowship 2025-26: artigianato giapponese ed europeo in dialogo a Siviglia

La terza edizione della Homo Faber Fellowship è ufficialmente partita a Siviglia, inaugurando un percorso che, nei prossimi sette mesi, vedrà protagoniste 23 coppie...

6 giorni ago

Società

Domani sera al via la nuova stagione di “È sempre Cartabianca”

Domani sera, martedì 2 settembre, gli spettatori di Retequattro potranno sintonizzarsi per l’inizio della nuova stagione di “È sempre Cartabianca“, la trasmissione firmata Videonews...

7 giorni ago

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Avellino si prepara ad accogliere la IX edizione di Irpinia Mood Food Festival, l’evento enogastronomico che dal 28 al 31 agosto 2025 trasformerà il...

27 Agosto 2025