Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

“Quarta Repubblica” torna su Retequattro: tensioni Italia-Svizzera e inchieste sul sistema degli affidi

Published

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Nicola Porro. La nuova puntata si preannuncia densa di contenuti e caratterizzata da un forte taglio d’inchiesta.

Al centro della trasmissione ci sarà lo scontro diplomatico tra Italia e Svizzera, nato in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, accusato insieme alla moglie della strage di Crans-Montana. Una decisione che ha suscitato tensioni e polemiche tra i due Paesi, riaccendendo il dibattito sui rapporti giudiziari e di cooperazione transfrontaliera.

A seguire, l’analisi si sposterà su un tema di grande rilevanza sociale: il sistema degli affidi in Italia. Partendo dal caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, il programma proporrà un approfondimento sulle procedure e tutele dei minori all’interno di un sistema spesso al centro di critiche e controversie.

Non mancherà l’attenzione ai problemi di sicurezza. Durante la serata verrà proposta la testimonianza del gioielliere Roberto Zancan, nuovamente vittima di una rapina, episodio che riporta in primo piano la questione della sicurezza per i commercianti e cittadini.

In chiusura, “Quarta Repubblica” tornerà sul caso Garlasco con gli ultimi sviluppi investigativi, un dossier che continua a suscitare attenzione e interrogativi.

Al dibattito prenderanno parte numerosi ospiti: Antonio Di Pietro, Lucetta Scaraffia, Alessandra Viero, Alfredo Zampogna, Rita Dalla Chiesa, Stefano Cappellini, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Armando Palmegiani e Giuseppe Cruciani.

L’appuntamento con il talk d’inchiesta di Retequattro, prodotto da Mediaset, si conferma dunque uno spazio privilegiato per il confronto sui principali temi di attualità politica, sociale e giudiziaria che attraversano il Paese.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Motori

SC01: design, visione e ingegneria della nuova supercar in serie limitata per l’Europa

Giochi

Dragon Ball: Sparking! Zero si espande con nuovi contenuti e il ritorno di Hironobu Kageyama

Spettacolo

Canale 5: in prima visione “L’ultima volta che siamo stati bambini” per il Giorno della Memoria

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN uniscono le forze: insieme sul palco di Sanremo 2026 con “Poesie Clandestine”

Moda

Walter Van Beirendonck ed Eastpak tornano protagonisti alla Paris Fashion Week 2026

Spettacolo

NAYT: in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “PRIMA CHE”

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Tecnologia

OPPO Reno15 Series: lo smartphone che trasforma il viaggio in narrazione

Giochi

“AGE 1000”: il nuovo DRAGON BALL Game Project annunciato da Bandai Namco

Motori

DR Automobiles Groupe e Chery rafforzano la partnership: nuovo accordo strategico e futuro sempre più competitivo

Motori

Peugeot riaccende la leggenda GTi al Rétromobile 2026 con la nuova E-208 elettrica

Motori

Pagani Automobili al Salon Rétromobile 2026

Spettacolo

Ditonellapiaga inaugura il 2026 con il nuovo singolo “Si lo so” e si prepara al palco di Sanremo

Spettacolo

MARCO MASINI: in radio e in digitale “E POI TI HO VISTO CADERE”

Spettacolo

Geolier conquista le classifiche: “Tutto è possibile” debutta al primo posto

Spettacolo

PLANET FUNK: parte a maggio il “BLOOOM European Tour”

Società

“Quarta Repubblica” torna su Retequattro: tensioni Italia-Svizzera e inchieste sul sistema degli affidi

Tecnologia

Huawei Mate X7: il nuovo capolavoro pieghevole unisce potenza e resistenza

Spettacolo

OTTOBRE: torna con “ragni”, il suo nuovo singolo, fuori oggi ovunque
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Canale 5: in prima visione “L’ultima volta che siamo stati bambini” per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria 2026, martedì 27 gennaio, Canale 5 dedica la prima serata a un film intenso e toccante: “L’ultima volta...

2 ore ago

Spettacolo

Apple: sei nomination agli Oscar 2025 con “F1: il film”, “Come See Me in the Good Light” e “The Lost Bus”

Apple segna un nuovo traguardo nella sua corsa nel mondo del cinema con ben sei nomination agli Oscar 2025, confermandosi protagonista indiscussa anche nella...

3 giorni ago

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti...

4 giorni ago

Società

Calenda e Vannacci faccia a faccia a “Realpolitik”: attualità, sicurezza e passioni fatali

Questa sera il nuovo appuntamento di “Realpolitik”, il programma condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro, porterà sul piccolo schermo un confronto...

5 giorni ago