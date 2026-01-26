“Quarta Repubblica” torna su Retequattro: tensioni Italia-Svizzera e inchieste sul sistema degli affidi

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Nicola Porro. La nuova puntata si preannuncia densa di contenuti e caratterizzata da un forte taglio d’inchiesta.

Al centro della trasmissione ci sarà lo scontro diplomatico tra Italia e Svizzera, nato in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, accusato insieme alla moglie della strage di Crans-Montana. Una decisione che ha suscitato tensioni e polemiche tra i due Paesi, riaccendendo il dibattito sui rapporti giudiziari e di cooperazione transfrontaliera.

A seguire, l’analisi si sposterà su un tema di grande rilevanza sociale: il sistema degli affidi in Italia. Partendo dal caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, il programma proporrà un approfondimento sulle procedure e tutele dei minori all’interno di un sistema spesso al centro di critiche e controversie.

Non mancherà l’attenzione ai problemi di sicurezza. Durante la serata verrà proposta la testimonianza del gioielliere Roberto Zancan, nuovamente vittima di una rapina, episodio che riporta in primo piano la questione della sicurezza per i commercianti e cittadini.

In chiusura, “Quarta Repubblica” tornerà sul caso Garlasco con gli ultimi sviluppi investigativi, un dossier che continua a suscitare attenzione e interrogativi.

Al dibattito prenderanno parte numerosi ospiti: Antonio Di Pietro, Lucetta Scaraffia, Alessandra Viero, Alfredo Zampogna, Rita Dalla Chiesa, Stefano Cappellini, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Armando Palmegiani e Giuseppe Cruciani.

L’appuntamento con il talk d’inchiesta di Retequattro, prodotto da Mediaset, si conferma dunque uno spazio privilegiato per il confronto sui principali temi di attualità politica, sociale e giudiziaria che attraversano il Paese.