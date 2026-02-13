Connect with us

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Published

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda questa sera su Retequattro. La puntata si concentrerà su alcuni dei casi di cronaca più complessi e discussi degli ultimi anni, promettendo nuovi elementi d’indagine e testimonianze inedite.

Al centro della serata ci sarà il caso Garlasco, con un focus sulla perizia informatica condotta sul computer di Chiara Poggi. Gli inquirenti, infatti, stanno cercando di comprendere quali dati e tracce digitali possano rivelarsi utili nel ricostruire le ultime ore di vita della giovane e nel confermare o smentire alcune ipotesi investigative ancora aperte. Il lavoro degli esperti informatici rappresenta un tassello potenzialmente decisivo per gettare nuova luce su una vicenda che continua a interrogare l’opinione pubblica.

Il programma approfondirà anche il caso di Pierina Paganelli, con le nuove accuse lanciate da Manuela Bianchi contro l’ex amante Louis Dassilva, attualmente in carcere e unico indagato per l’omicidio. Tuttavia, secondo quanto anticipato, la credibilità di Bianchi potrebbe essere messa in discussione dalla testimonianza di un’amica, che avrebbe fornito una versione dei fatti potenzialmente in grado di ribaltare alcune certezze. La puntata si preannuncia dunque ricca di colpi di scena, in perfetto stile “Quarto Grado”.

Non mancheranno aggiornamenti su altri casi ancora irrisolti. Si parlerà delle indagini sul misterioso omicidio di Daniela Ruggi, per il quale si attendono gli esiti dell’esame del DNA, e sulla scomparsa e morte di Patrizia Nettis. In studio sarà presente la madre della giornalista, Rosanna Angelillo, che rinnova con forza il suo accorato appello: verità e giustizia per la figlia.

Il confronto in studio sarà animato da un parterre di ospiti di rilievo, tra cui Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Andrea Biavardi, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

L’appuntamento con “Quarto Grado” conferma ancora una volta l’impegno del programma nel mantenere alta l’attenzione sui grandi casi della cronaca italiana, cercando di offrire ai telespettatori non solo ricostruzioni fedeli dei fatti ma anche analisi approfondite e spunti di riflessione sul funzionamento della giustizia e dei media.

“Quarto Grado” andrà in onda venerdì 13 febbraio alle 21.30 su Retequattro: un nuovo viaggio tra cronaca, psicologia e indagine, per fare luce sulle verità ancora da scoprire.

