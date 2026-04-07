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Questa sera a “È sempre Cartabianca” focus sui dossier del Governo Meloni

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I principali temi politici ed economici dell’attualità nazionale e internazionale saranno al centro della nuova puntata di “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer, in onda questa sera in prima serata su Retequattro.

Al centro del dibattito, i dossier più rilevanti sul tavolo del Governo Meloni, tra politica estera, economia e tensioni interne alla maggioranza. La trasmissione offrirà un’analisi approfondita della situazione in Medio Oriente, un tema tornato a occupare l’agenda internazionale dopo le recenti tensioni e le dichiarazioni della Premier italiana.

Durante la sua missione nei Paesi del Golfo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso chiaramente alcune riserve sulle decisioni prese dagli Stati Uniti riguardo agli sviluppi dell’area. Ha dichiarato di non condividere alcune scelte recenti degli Stati Uniti, sottolineando la necessità per l’Italia di mantenere una posizione autonoma e orientata all’equilibrio nelle relazioni internazionali.

L’appuntamento televisivo offrirà anche un approfondimento sugli effetti del conflitto in Medio Oriente sull’economia italiana, con particolare attenzione all’aumento dei costi energetici, alle ripercussioni sul commercio estero e alle sfide che il Governo è chiamato ad affrontare nei prossimi mesi.

Accanto ai temi di politica estera ed economica, la puntata si occuperà di un caso interno che sta agitando la maggioranza: quello che coinvolge la giornalista Claudia Conte, la quale ha recentemente rivelato di avere una relazione con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il tema promette di alimentare il dibattito politico e mediatico, ponendo interrogativi sulle possibili conseguenze per l’immagine del Governo.

“È sempre Cartabianca” si conferma così come uno dei principali spazi di confronto e analisi del panorama televisivo italiano, capace di unire attualità, politica e approfondimento in un dialogo costante con il pubblico.

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