Questa sera a “Quarta Repubblica”: Iran, tensioni globali e intervista esclusiva ad Andrea Sempio

Questa sera torna su Retequattro il nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Nicola Porro. La puntata si annuncia particolarmente densa di temi caldi e di ospiti di rilievo, con al centro l’attenzione rivolta all’escalation militare in Iran e alle sue ripercussioni sugli equilibri internazionali.

Il programma affronta l’escalation del conflitto in Iran, seguita all’attacco congiunto condotto da Stati Uniti e Israele. L’inquietudine cresce dopo la morte della guida suprema Ali Khamenei, evento che, secondo molti osservatori, potrebbe alterare profondamente gli equilibri di potere interni al Paese. Le analisi in studio e i collegamenti esterni cercheranno di fare luce sulle dinamiche di questa fase delicata, con aggiornamenti e testimonianze da Dubai, Gerusalemme e Washington, per comprendere le prossime mosse di Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

Nel corso della serata, Nicola Porro intervisterà in esclusiva Andrea Sempio, figura centrale del caso Garlasco, una vicenda giudiziaria che continua a far discutere e che promette nuovi spunti di riflessione.

A contribuire al dibattito in studio, un parterre di ospiti di primo piano: Paolo Scaroni, Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Fausto Biloslavo, Edward Luttwak, Nello Del Gatto, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Greta Cristini, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani. Voci diverse e autorevoli che offriranno chiavi di lettura differenti, tra analisi geopolitiche, riflessioni economiche e considerazioni sul ruolo dei media nell’attuale scenario internazionale.

Con la consueta formula fatta di confronto diretto, reportage e analisi in tempo reale, “Quarta Repubblica” si prepara a raccontare un mondo in rapido mutamento, tra nuove tensioni globali e questioni di cronaca ancora aperte. Appuntamento domani, in prima serata, su Retequattro.