Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Radio Italia rinnova la propria presenza a Sanremo in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, con un palinsesto ricco di appuntamenti, interviste, collegamenti e momenti di intrattenimento dedicati al pubblico e agli artisti. Dal 24 al 28 febbraio, l’emittente trasmetterà in diretta radio e video dagli studi di “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” presso il Grand Hotel Londra, offrendo cinque giorni di musica e incontri speciali condotti da Francesca Leto, Mauro Marino, Giuditta Arecco, Marco Falivelli, Daniela Cappelletti, Emiliano Picardi, Mario Volanti e, ogni mattina, Paoletta.

Dalle 14.00 alle 14.20 su Real Time andrà in onda la striscia quotidiana “Real Time a Sanremo con Radio Italia”, trasmessa contemporaneamente su Radio Italia, Radio Italia Tv e radioitalia.it. Non mancherà poi sui social dell’emittente la terza edizione del format “D’accordo o in disaccordo”, condotto dalla content creator Cecilia Cantarano, con protagonisti gli artisti in gara e con la partnership di Lancôme x Douglas.

Confermato anche l’attesissimo party di Radio Italia, in programma domenica 22 febbraio al Victory Morgana Bay di Sanremo, dove si ritroveranno cantanti, ospiti speciali, giornalisti e creator. L’evento includerà inoltre un corner speciale dedicato a The Walt Disney Company Italia ispirato a “Il Diavolo Veste Prada 2”.

Tra gli appuntamenti più significativi, Radio Italia festeggerà il 26 febbraio i suoi 44 anni di vita. In merito, l’editore e presidente dell’emittente, Mario Volanti, ha dichiarato: “Giovedì 26 febbraio, durante la manifestazione, Radio Italia festeggerà 44 anni di vita, infatti proprio il 26 febbraio 1982 iniziavano le nostre trasmissioni. Tra le tante attività da noi previste in occasione della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana, abbiamo pensato di festeggiare in maniera particolare anche la collaborazione con F.I.G.C., che ci vede partner ufficiali dal 2006, regalando a tutti gli artisti ospiti ai nostri microfoni la maglia ufficiale delle Nazionali di calcio maschili e femminili.”

Sul piano editoriale, dal 9 febbraio è on air “Sanremo Italiano”, con due appuntamenti giornalieri condotti da Daniela Cappelletti, mentre dal 16 febbraio prende il via “TotoSanremo”, firmato da Mario Volanti, con giochi e premi dedicati al pubblico, tra cui la compilation ufficiale del Festival e una Smart TV 55’’ per chi indovinerà il podio.

Il 2026 segna anche l’esordio del “Radio Italia Village”, una nuova area presso il Piazzale Carlo Dapporto di Sanremo, aperta al pubblico dal 23 febbraio. Lo spazio sarà animato da Edoardo Prelle con momenti musicali, giochi e attività dei brand partner.

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale di Radio Italia, ha commentato: “Da sempre Radio Italia ama entrare in contatto con il proprio pubblico e condividere musica ed emozioni. Per questo abbiamo pensato ad uno spazio aperto al pubblico, vivo e animato con un palinsesto ricco di collegamenti con i nostri studi, giochi dedicati ai partner e dj set preserali. Un luogo di connessione tra le persone, la radio e i brand, con l’obiettivo di creare un’esperienza unica nella città di Sanremo. Ringrazio Rai Pubblicità per il costante e prezioso lavoro condiviso, Event’s Way e Canaid World.”

Tra i partner ufficiali di questa edizione figurano: Italiana Assicurazioni come Title Partner del Fuori Sanremo; Lancôme x Douglas come Beauty Partner e sponsor del format social; Citroën come Official Car; CoopVoce come Mobile Main Partner; Marlù, Iren luce gas e servizi e Fidia Farmaceutici come Main Partner; Sperlari, Carnidyn (brand di Alfasigma), Eurospin e Grana Padano come Official Partner. Birra Gaia sarà la Birra Ufficiale, mentre tra i Fornitori Ufficiali figurano Caffè Mokambo, Ritratti di Cantina La-Vis e Val d’Oca. Cosmopolitan e Real Time saranno i Media Partner, con il supporto della Charity Partner Gruppo San Donato Foundation ETS.

Radio Italia, infine, sarà anche la radio ufficiale della compilation di Sanremo 2026 prodotta da Universal Music, confermando il legame speciale tra la storica emittente e il più celebre festival della canzone italiana.