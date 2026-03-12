RANCORE annuncia oggi “TAREK DA COLORARE”: il suo nuovo album fuori ovunque venerdì 3 aprile

Dopo l’esplorazione delle infinite dimensioni dello “Xenoverso”, Rancore torna finalmente a casa con un nuovo progetto carico di significato e introspezione. “TAREK DA COLORARE” sarà disponibile da venerdì 3 aprile su tutte le piattaforme digitali e nei principali formati fisici, segnando un punto di svolta nella carriera dell’artista romano.

Il rapper, nato Tarek Iurcich nel 1989, compie un passo deciso di ritorno alla realtà. Se lo “Xenoverso” era un viaggio tra visioni e realtà alternative, in questo nuovo lavoro l’artista affronta l’amnesia come condizione necessaria per la rinascita. La perdita di memoria diventa un atto simbolico per ripartire da zero, ricostruendo se stesso e il proprio linguaggio. Un’operazione che non è solo musicale, ma anche concettuale e visiva, curata interamente da Rancore nella direzione artistica.

“TAREK DA COLORARE” nasce da questo azzeramento, da una pagina bianca da riempire con nuovi colori e nuovi significati. L’artista si mette a nudo, privato delle certezze linguistiche e identitarie, e riflette sulla frammentazione del mondo contemporaneo. «Volevo cambiare nome e togliermi questo rancore di dosso, ma ho capito che non esiste un nome più giusto in questo momento. È lo strumento perfetto della propaganda politica per programmare e smuovere le masse», racconta Rancore. «Il mondo si sta dividendo in parti sempre più piccole, fino a lasciarci soli nel nostro risentimento. Ognuno sceglie il proprio colore in una guerra che ci addormenta l’anima. Siamo ancora capaci di mischiarci, di sporcarci dei colori altrui per svegliarci a vicenda?»

Il nuovo progetto sarà disponibile in diverse edizioni fisiche: doppio vinile autografato e numerato (accompagnato da un set di matite), CD autografato e numerato, doppio vinile e CD.

Parallelamente all’uscita del disco, Rancore tornerà anche sul palco con tre appuntamenti live speciali. Le date sono attese con grande entusiasmo:

– 8 maggio 2026 al Fabrique di Milano

– 15 maggio 2026 all’Atlantico di Roma (già sold out)

– 16 maggio 2026 all’Atlantico di Roma (nuovo appuntamento)

I biglietti sono disponibili online e nei punti vendita abituali.

Con una carriera iniziata giovanissimo tra jam e gare di freestyle, Rancore si è affermato come una delle penne più profonde e visionarie della scena rap italiana. Dopo collaborazioni con artisti come Marracash, Dargen D’Amico e Big Fish, e traguardi come i premi della critica ottenuti a Sanremo con “Argentovivo” ed “Eden”, l’artista conferma la propria vocazione a un rap che unisce tecnica, introspezione e filosofia.

“TAREK DA COLORARE” non è soltanto un album, ma un invito a riscriversi, a rimodellare il rapporto tra realtà e immaginazione. Un ritorno alla concretezza, ma anche un atto creativo di liberazione: Rancore apre un nuovo capitolo della sua evoluzione artistica, trasformando l’amnesia in colore e la memoria in possibilità.