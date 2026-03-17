Rawayana portano il loro “Dónde Es El After? World Tour” a Milano per un’unica data italiana

I Rawayana, una delle band più innovative e dinamiche dell’America Latina, tornano in Italia per un evento unico: venerdì 11 settembre 2026 si esibiranno al Fabrique di Milano con una tappa esclusiva del loro ¿Dónde Es El After? World Tour. Sarà l’unico appuntamento italiano di un tour mondiale che celebra il recente successo della band e l’uscita del nuovo album.

Il concerto milanese rappresenta un momento speciale per i fan italiani del gruppo venezuelano, che potranno assistere a uno show travolgente, capace di fondere ritmi caraibici, funk, reggae, soul, elettronica e rock. Conosciuti per la loro energia dal vivo, i Rawayana sono oggi considerati una delle realtà più rilevanti della scena latinoamericana contemporanea, grazie a un percorso artistico sempre in evoluzione e a uno stile che unisce sperimentazione e accessibilità.

I biglietti per la data italiana saranno disponibili attraverso diverse fasi di vendita. I possessori di carta Mastercard avranno un accesso anticipato alle prevendite a partire dalle ore 10:00 di martedì 17 marzo, mentre gli utenti iscritti alla piattaforma My Live Nation potranno acquistare i biglietti dalle ore 10:00 di mercoledì 18 marzo. La vendita generale sarà invece aperta dalle ore 10:00 di giovedì 19 marzo sui principali circuiti ufficiali.

L’annuncio arriva a pochi mesi dalla pubblicazione di “¿Dónde Es El After?”, uscito il 1° gennaio 2026, che ha riscosso un successo immediato, superando i 150 milioni di stream globali. Si tratta del loro settimo album in studio, un progetto che segna un nuovo traguardo creativo e consolida la loro esperienza nel crossover tra musica alternativa latina e suoni mainstream. Con questa release, i Rawayana confermano la loro crescita costante e il loro impatto sulla scena internazionale.

I Rawayana si sono affermati nel corso degli anni come una delle formazioni più acclamate del panorama musicale latino. Vincitori di un GRAMMY® e di numerosi Latin GRAMMY®, si sono distinti per la capacità di unire generi diversi, creando un linguaggio sonoro unico. Originari del Venezuela, sono famosi per i loro potenti concerti dal vivo e per la fusione di ritmi caraibici con funk, reggae, soul, house, elettronica e rock.

La loro discografia include i titoli Licencia Para Ser Libre (2011), Rawayanaland (2013), Trippy Caribbean (2016), Cuando Los Acéfalos Predominan (2021), ¿Quién trae las cornetas? (2023), ASTROPICAL (2025, realizzato insieme ai Bomba Estéreo) e, recentemente, ¿Dónde Es El After? (2026).

Nel corso della loro carriera hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui un GRAMMY® come “Miglior Album Latin Rock o Alternative” per ¿Quién trae las cornetas? e un Latin GRAMMY® nella categoria “Migliore Canzone Pop” con il successo globale Feriado. L’album ASTROPICAL ha portato la band a una nuova nomination ai GRAMMY® 2026, mentre la canzone Veneka ha vinto il Latin GRAMMY per la “Miglior Canzone Elettronica”, confermando la loro versatilità artistica e la loro costante ricerca sonora.

Nel tempo, i Rawayana hanno calcato palchi di fama internazionale come il Coachella Valley Music and Arts Festival e preso parte a format prestigiosi come Billboard Live Sessions, Gallery Sessions e Cercle Odyssey. Le loro collaborazioni comprendono nomi di primo piano come Natalia Lafourcade, Parcels, Ximena Sariñana, Nathy Peluso, Fonseca, Los Amigos Invisibles, Danny Ocean, Álvaro Díaz, Elena Rose e Akapellah.

La tappa italiana del tour rappresenta un’importante occasione per riscoprire una band che continua a rinnovarsi e a sorprendere, trascinando il pubblico con la sua energia e il suo approccio visionario alla musica latina contemporanea.

I Rawayana sono pronti ad accendere il Fabrique di Milano con l’energia del loro sound globale e la forza della loro musica senza confini.