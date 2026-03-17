Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Rawayana portano il loro “Dónde Es El After? World Tour” a Milano per un’unica data italiana

Published

I Rawayana, una delle band più innovative e dinamiche dell’America Latina, tornano in Italia per un evento unico: venerdì 11 settembre 2026 si esibiranno al Fabrique di Milano con una tappa esclusiva del loro ¿Dónde Es El After? World Tour. Sarà l’unico appuntamento italiano di un tour mondiale che celebra il recente successo della band e l’uscita del nuovo album.

Il concerto milanese rappresenta un momento speciale per i fan italiani del gruppo venezuelano, che potranno assistere a uno show travolgente, capace di fondere ritmi caraibici, funk, reggae, soul, elettronica e rock. Conosciuti per la loro energia dal vivo, i Rawayana sono oggi considerati una delle realtà più rilevanti della scena latinoamericana contemporanea, grazie a un percorso artistico sempre in evoluzione e a uno stile che unisce sperimentazione e accessibilità.

I biglietti per la data italiana saranno disponibili attraverso diverse fasi di vendita. I possessori di carta Mastercard avranno un accesso anticipato alle prevendite a partire dalle ore 10:00 di martedì 17 marzo, mentre gli utenti iscritti alla piattaforma My Live Nation potranno acquistare i biglietti dalle ore 10:00 di mercoledì 18 marzo. La vendita generale sarà invece aperta dalle ore 10:00 di giovedì 19 marzo sui principali circuiti ufficiali.

L’annuncio arriva a pochi mesi dalla pubblicazione di “¿Dónde Es El After?”, uscito il 1° gennaio 2026, che ha riscosso un successo immediato, superando i 150 milioni di stream globali. Si tratta del loro settimo album in studio, un progetto che segna un nuovo traguardo creativo e consolida la loro esperienza nel crossover tra musica alternativa latina e suoni mainstream. Con questa release, i Rawayana confermano la loro crescita costante e il loro impatto sulla scena internazionale.

I Rawayana si sono affermati nel corso degli anni come una delle formazioni più acclamate del panorama musicale latino. Vincitori di un GRAMMY® e di numerosi Latin GRAMMY®, si sono distinti per la capacità di unire generi diversi, creando un linguaggio sonoro unico. Originari del Venezuela, sono famosi per i loro potenti concerti dal vivo e per la fusione di ritmi caraibici con funk, reggae, soul, house, elettronica e rock.

La loro discografia include i titoli Licencia Para Ser Libre (2011), Rawayanaland (2013), Trippy Caribbean (2016), Cuando Los Acéfalos Predominan (2021), ¿Quién trae las cornetas? (2023), ASTROPICAL (2025, realizzato insieme ai Bomba Estéreo) e, recentemente, ¿Dónde Es El After? (2026).

Nel corso della loro carriera hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui un GRAMMY® come “Miglior Album Latin Rock o Alternative” per ¿Quién trae las cornetas? e un Latin GRAMMY® nella categoria “Migliore Canzone Pop” con il successo globale Feriado. L’album ASTROPICAL ha portato la band a una nuova nomination ai GRAMMY® 2026, mentre la canzone Veneka ha vinto il Latin GRAMMY per la “Miglior Canzone Elettronica”, confermando la loro versatilità artistica e la loro costante ricerca sonora.

Nel tempo, i Rawayana hanno calcato palchi di fama internazionale come il Coachella Valley Music and Arts Festival e preso parte a format prestigiosi come Billboard Live Sessions, Gallery Sessions e Cercle Odyssey. Le loro collaborazioni comprendono nomi di primo piano come Natalia Lafourcade, Parcels, Ximena Sariñana, Nathy Peluso, Fonseca, Los Amigos Invisibles, Danny Ocean, Álvaro Díaz, Elena Rose e Akapellah.

La tappa italiana del tour rappresenta un’importante occasione per riscoprire una band che continua a rinnovarsi e a sorprendere, trascinando il pubblico con la sua energia e il suo approccio visionario alla musica latina contemporanea.

I Rawayana sono pronti ad accendere il Fabrique di Milano con l’energia del loro sound globale e la forza della loro musica senza confini.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Tecnologia

HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Motodays 2026 accende i motori: formazione, test ride e sicurezza al centro dell’evento di Fiera Roma

Motori

Peugeot presenta il nuovo motore Turbo 100: più prestazioni, efficienza e affidabilità per 208 e 2008

Spettacolo

Rawayana portano il loro “Dónde Es El After? World Tour” a Milano per un’unica data italiana

Motori

Hyundai porta la sua filosofia di design alla Milano Design Week 2026 e svela la nuova IONIQ 3

Spettacolo

Joji annuncia il suo ritorno in Italia: unica data a Milano nel 2026

Spettacolo

Marco Masini conquista le classifiche con “Perfetto Imperfetto” e il successo di Sanremo

Giochi

Suzuki presenta la Hayabusa “Tuned by Juri”: la supersportiva ispirata a Street Fighter 6

Società

Crisi in Medio Oriente e referendum sulla giustizia: i temi di domani a “È sempre Cartabianca”

Giochi

PLAION: accordo di distribuzione fisica globale con Secret Mode per Star Wars: Galactic Racer

Senza categoria

Jungle Julia torna con “Lode”: un nuovo capitolo tra sogno e risveglio

Motori

Mazda Spring Days: vantaggi extra fino a 1.500 euro su otto modelli in pronta consegna

Spettacolo

Ludovico Einaudi ai Laghi di Fusine: il No Borders Music Festival annuncia un concerto unico tra natura e pianoforte

Moda

ROSÉ diventa il nuovo volto globale di Levi’s: autenticità e stile per una partnership senza confini

Giochi

“Orizzonti Pokémon – Aria di speranza”: la terza stagione arriva su Boing dal 23 marzo

Sport

CUPRA Italia diventa Official Automotive Partner della stagione 2026 di Kings League Lottomatica.sport Italy

Tecnologia

Huawei porta i pagamenti contactless sugli smartwatch: arriva Curve Pay su AppGallery

Focus

Nuova Nissan MICRA elettrica: debutto sulle strade italiane della sesta generazione

Spettacolo

Mario Biondi: da venerdì 20 marzo in radio e in digitale “CIELO STELLATO”

Tecnologia

Digital Design Days celebra 10 anni: un’edizione da record a Milano con 100 speaker internazionali

Motori

Nuova gamma V6: puro piacere di guida per Audi Q5, A5 e A6

Moda

Frange in movimento: la primavera secondo le pandorine
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Joji annuncia il suo ritorno in Italia: unica data a Milano nel 2026

Il cantautore e produttore giapponese Joji, nome d’arte di George Kusunoki Miller, farà tappa in Italia per un unico concerto giovedì 3 settembre 2026...

54 minuti ago

Spettacolo

Marco Masini conquista le classifiche con “Perfetto Imperfetto” e il successo di Sanremo

Marco Masini torna protagonista assoluto della scena musicale italiana. A poco più di una settimana dall’uscita, l’album “Perfetto Imperfetto” è entrato nella Top10 di...

55 minuti ago

Senza categoria

Jungle Julia torna con “Lode”: un nuovo capitolo tra sogno e risveglio

Dopo il debutto con il progetto “Vespro”, la cantautrice toscana Jungle Julia prosegue il suo percorso artistico con “Lode”, in uscita venerdì 20 marzo...

20 ore ago

Spettacolo

Ludovico Einaudi ai Laghi di Fusine: il No Borders Music Festival annuncia un concerto unico tra natura e pianoforte

La 31ª edizione del No Borders Music Festival svela un nuovo nome di prestigio che arricchirà il suo programma estivo: Ludovico Einaudi. Il celebre...

21 ore ago