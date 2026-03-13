RCF Arena si accende nel 2026: nasce Hellwatt Festival, il nuovo colosso dei live europei

La RCF Arena di Reggio Emilia, la più grande struttura outdoor d’Europa con oltre 100.000 posti, si prepara ad accogliere nel luglio 2026 la prima edizione di Hellwatt Festival, un evento internazionale destinato a ridefinire l’esperienza dei festival musicali in Italia. Cinque giornate – il 4, 5, 11, 17 e 18 luglio – per un viaggio tra musica elettronica, pop, hip hop e scenografie immersive, che trasformeranno l’arena in un gigantesco spettacolo dal vivo senza precedenti.

Le prevendite apriranno il 16 marzo alle ore 10.00 per la data dell’11 luglio, e il 17 marzo per il 4 luglio e il weekend pass 4/5 luglio. I biglietti saranno disponibili sui circuiti Ticketmaster e Vivaticket.

L’11 luglio 2026 vedrà protagonisti gli Swedish House Mafia come headliner, accompagnati da Alok, Clean Bandit e Benny Benassi. Il trio svedese, composto da Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso, tornerà sul palco con i suoi celebri brani che hanno segnato la musica elettronica mondiale. A loro si uniranno Alok, superstar brasiliana da record di visualizzazioni, i britannici Clean Bandit e l’italiano Benny Benassi, per un ritorno speciale nella sua città natale.

Il 4 luglio 2026 sarà dedicato al rap e all’hip hop con Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, la special guest Ice Spice, Offset e Baby Gang. A seguire, la Hellwatt Set Night accenderà la notte con Lost Frequencies e Martin Garrix, due tra i nomi più potenti della scena EDM mondiale. Per chi desidera vivere l’esperienza completa, sarà disponibile un weekend pass per il 4 e 5 luglio al costo di 132€ più commissioni, con la possibilità di accedere a una tariffa agevolata per chi ha già acquistato un biglietto singolo.

Il 5 luglio 2026 vedrà invece alternarsi sul palco The Chainsmokers, Rita Ora, Ozuna e Nicky Jam, accompagnati dal warm up della cantante italiana Lolita. Dopo il tramonto, la Hellwatt Set Night proseguirà l’esplosione elettronica con Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike e DJ Snake. Nelle aree collaterali dell’Iren Green Park, i Pre & Afterparty ospiteranno set esclusivi di Marco Carola, Ilario Alicante, East End Dubs e Ale De Tuglie, per un’esperienza totalizzante fino all’alba.

Il 17 luglio 2026 sarà la serata di Travis Scott, che ha già registrato il sold out della prima release di biglietti. Sul palco anche Tyla, una delle voci emergenti più apprezzate del momento, mentre la seconda release verrà annunciata a breve.

A chiudere il festival il 18 luglio 2026 sarà il grande ritorno di Ye (Kanye West), con gli ultimi biglietti ancora disponibili. Il live del rapper americano sarà accompagnato da un set di apertura che verrà svelato prossimamente, mentre cresce l’attesa per il suo nuovo album Bully, in uscita il 27 marzo.

Ogni giornata del festival sarà arricchita da un Pre Party e Afterparty Zamna Festival, nati in collaborazione con il celebre format di Tulum. Le feste includeranno set capaci di ospitare fino a 25.000 persone, in un contesto immersivo che punta a trasformare la RCF Arena in un’esperienza multisensoriale. L’ingresso ai party sarà incluso in alcune categorie di biglietto – come Red Pit, Red Pit Early Entry e VIP Village – o acquistabile sul posto fino a esaurimento.

Il progetto Hellwatt nasce da oltre un anno di pianificazione e coinvolge nomi di primo piano nel panorama internazionale della produzione live. La direzione esecutiva è affidata a Vittorio Dellacasa, già produttore di eventi per artisti come Madonna, Coldplay e Foo Fighters. La direzione creativa porta la firma di Moment Factory, studio canadese noto per le sue installazioni immersive e collaborazioni con Disney e lo Sphere di Las Vegas. A completare la parte visiva interverranno gli Arcadia Spectacular, collettivo britannico celebrato per le strutture sceniche iconiche di Glastonbury, che porteranno a Reggio Emilia il celebre “ragno meccanico” e altre sorprendenti creazioni.

Hellwatt Festival si annuncia dunque come molto più di una semplice rassegna musicale: un universo sonoro e visivo capace di competere con i grandi eventi globali. Con una lineup stellare, una produzione di livello internazionale e un allestimento pensato per trasformare ogni serata in un’esperienza immersiva, Reggio Emilia si prepara a diventare per due settimane la capitale mondiale della musica live.