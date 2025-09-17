“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Questa sera debutta in prima serata su Retequattro il nuovo programma di approfondimento politico intitolato “Realpolitik”, condotto da Tommaso Labate e prodotto da Videonews. Il programma si propone di esplorare alcune delle questioni politiche internazionali più pressanti e delicate del nostro tempo.

Tra i temi della serata spicca l’ingresso delle forze armate israeliane a Gaza, un’operazione che sta suscitando intensi dibattiti e tensioni internazionali. Questo intervento militare sarà analizzato in dettaglio, con l’obiettivo di comprendere le sue implicazioni a livello globale e regionale.

La situazione al confine tra Russia e NATO, attualmente sull’orlo del conflitto, sarà un altro argomento centrale della puntata. Gli sviluppi recenti in Ucraina hanno riacceso vecchie tensioni, e il programma tenterà di svelare come si stanno evolvendo i rapporti tra queste potenze mondiali.

Infine, un’analisi sull’aumento della violenza politica, in particolare alla luce dell’omicidio dell’attivista americano Charlie Kirk, aprirà una riflessione sull’escalation di odio e intolleranza politica. Questo tema è di estrema attualità, considerando il crescente clima di polarizzazione che caratterizza molte società moderne.

Tra gli ospiti in studio che discuteranno questi temi ci sono figure di spicco come il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e lo storico politico italiano Walter Veltroni. Inoltre, sarà presente Virginia Raggi, il cui contributo arricchirà il dibattito con ulteriori prospettive.

L’appuntamento con “Realpolitik” promette di offrire una serata di approfondimento politico di alto livello, affrontando questioni cruciali con un format che mescola analisi dettagliate e dibattiti dinamici.