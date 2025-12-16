“Realpolitik” torna su Retequattro: politica, sicurezza e overtourism al centro della puntata

Domani sera, mercoledì 17 dicembre, torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Realpolitik”, il programma condotto da Tommaso Labate dedicato all’analisi e al confronto sui principali temi dell’attualità politica e sociale.

La puntata si aprirà con un approfondimento sui fronti aperti tra Governo e opposizioni. L’attenzione sarà rivolta sia ai principali nodi della politica interna, sia al ruolo che l’Italia ricopre nello scenario internazionale. Un’occasione per ragionare sulle tensioni e sulle prospettive che accompagnano il dibattito politico di queste settimane.

Nel corso della serata, verrà inoltre proposto un nuovo capitolo dell’inchiesta sulla sicurezza. Il focus sarà dedicato alla situazione nelle città italiane e alle diverse strategie di controllo del territorio già messe in atto o in fase di studio. Un tema centrale, che torna con forza al centro del dibattito pubblico e istituzionale, anche alla luce delle più recenti cronache e delle misure di prevenzione adottate in alcune aree urbane.

Non mancherà poi uno spazio di riflessione sui mutamenti sociali ed economici legati al turismo, con una pagina sull’overtourism natalizio. L’approfondimento analizzerà l’impatto dei grandi flussi turistici durante le festività, in particolare sulla vivibilità dei centri storici e sull’equilibrio tra esigenze economiche e qualità della vita dei residenti.

Tra gli ospiti della puntata figurano Galeazzo Bignami, Vittorio Brumotti e Gianfranco Vissani, che offriranno i propri punti di vista sui temi affrontati. Come di consueto, non mancheranno il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, costante riferimento per la lettura delle tendenze dell’opinione pubblica.

“Realpolitik” conferma così la sua cifra distintiva: un confronto aperto, volto a raccontare e comprendere le dinamiche della contemporaneità, in un equilibrio tra informazione, analisi e attualità televisiva. L’appuntamento è fissato per domani sera, in prima serata, su Retequattro.