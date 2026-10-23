Renault 4 E-Tech Electric: la nuova gamma offre più autonomia e innovazioni

Renault 4 E-Tech Electric si rinnova con maggiore autonomia, nuove versioni come Roland-Garros e Jogging e dotazioni tecnologiche avanzate.

La Renault 4 E-Tech Electric si rinnova puntando su autonomia, tecnologia e nuove possibilità di personalizzazione. Dopo l'introduzione della versione Plein Sud con tetto apribile in tessuto, la crossover elettrica francese amplia la propria offerta con aggiornamenti tecnici e nuovi equipaggiamenti, pensati per migliorare l'esperienza di guida quotidiana. La gamma aggiornata è già ordinabile in Italia, con prezzi a partire da 29.950 euro.

Uno degli interventi più significativi riguarda l'efficienza. Grazie a una serie di miglioramenti aerodinamici, tra cui le carenature del sottoscocca e i nuovi retrovisori, Renault 4 E-Tech Electric incrementa l'autonomia di tutte le versioni. La variante Urban Range, con batteria da 40 kWh e motore da 90 kW (120 CV), raggiunge ora 310 km di autonomia nel ciclo WLTP, con un consumo omologato di 14,7 kWh/100 km. La Comfort Range, equipaggiata con batteria da 52 kWh e motore da 110 kW (150 CV), arriva invece a 415 km, con un consumo di 14,4 kWh/100 km. Per la versione Plein Sud, dotata della stessa batteria e motorizzazione, l'autonomia dichiarata è di 400 km, con un consumo di 14,9 kWh/100 km.

La gamma si arricchisce anche della Renault 4 E-Tech Electric Roland-Garros, serie speciale che interpreta in chiave sportiva ed elegante il carattere della vettura. La carrozzeria bicolore abbina diverse tonalità a montanti e archi del tetto neri, mentre i cerchi diamantati da 18 pollici, le finiture color argento e i dettagli Terracotta richiamano l'identità del celebre torneo di tennis.

L'abitacolo propone rivestimenti specifici grigio chiaro realizzati interamente con materiale riciclato, superfici blu e dettagli ispirati al mondo del tennis. Il logo Roland-Garros impreziosisce gli schienali anteriori, mentre la plancia integra una fascia decorativa con illuminazione e scritta dedicata. Completano l'allestimento il selettore del cambio ispirato all'impugnatura di una racchetta, il caricatore wireless magnetico Qi2 color terra battuta e i tappetini personalizzati. La versione Roland-Garros Plein Sud, con batteria da 52 kWh e tetto apribile in tessuto, dichiara fino a 410 km di autonomia WLTP ed è proposta a 39.990 euro.

Entro la fine del 2026 arriverà inoltre il nuovo allestimento Jogging, destinato a rappresentare il punto di accesso alla gamma. Questa versione introduce un motore elettrico da 80 kW (110 CV) e una batteria LFP da 37 kWh, con capacità utile di 36,5 kWh e autonomia dichiarata fino a 305 km. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene completato in 10,2 secondi. La dotazione comprende climatizzazione manuale, strumentazione digitale da 7 pollici, display multimediale da 10,1 pollici, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto a pieno schermo, sensori di parcheggio posteriori e cerchi da 18 pollici.

Sul fronte della ricarica, la Jogging dispone di un caricatore di bordo in corrente alternata da 6,6 kW e supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 80 kW. Per passare dal 10 all'80% della batteria servono circa 3 ore e 30 minuti in corrente alternata e 25 minuti presso una stazione in corrente continua.

L'aggiornamento coinvolge anche la tecnologia di bordo e i sistemi di assistenza alla guida. Tutte le versioni beneficiano del pre-condizionamento manuale della batteria, attivabile dal display centrale per ottimizzare i tempi di ricarica rapida senza dover programmare il percorso attraverso il navigatore. L'app My Renault può inoltre notificare l'avvicinarsi della fine della ricarica. La telecamera di parcheggio ad alta definizione è disponibile nella gamma, mentre la telecamera a 360 gradi è proposta in opzione sull'allestimento Techno e di serie sulla Roland-Garros.

Tra le novità dedicate alla sicurezza figurano l'assistente di eco-guida predittiva, che riconosce situazioni come curve e rotatorie suggerendo di rallentare, e l'assistente di stop di emergenza, progettato per arrestare progressivamente il veicolo quando non rileva più l'attività del conducente. Si aggiungono la compatibilità del sistema eCall con le reti 4G e 5G e il caricatore a induzione Qi2 magnetico e ventilato, pensato per migliorare la ricarica dello smartphone limitandone il surriscaldamento.

La modalità di guida Smart sostituisce infine la precedente modalità Perso e gestisce automaticamente il passaggio tra Eco, Comfort e Sport in base alle condizioni di guida. Sulle versioni dotate di portellone motorizzato, anche l'accesso al bagagliaio diventa più pratico: avvicinandosi con la chiave Keyless Entry, il portellone si apre automaticamente.

Resta disponibile anche la Renault 4 E-Tech Electric Van, omologata N1 e pensata per gli utilizzi professionali. Priva dei sedili posteriori, offre un vano di carico fino a 1.045 litri e una portata utile massima di 330 kg.



