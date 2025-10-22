Resident Evil Requiem: pre-order disponibili da oggi

Con un colpo di scena perfetto per concludere la stagione delle streghe, Resident Evil Requiem apre ufficialmente i preordini per i fan di tutto il mondo. Quest’ultimo capitolo della celebre serie sarà disponibile su tutte le principali piattaforme, tra cui PlayStation®5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e, per la prima volta, su Epic Games Store. L’uscita ufficiale del gioco è prevista per il 27 febbraio 2026, e tutti i preordini includeranno il costume di Grace “Apocalisse” come esclusivo bonus.

L’annuncio è stato accompagnato da un evento speciale intitolato “Road to Requiem,” condotto dalla leggendaria Maggie Robertson, voce della iconica Lady Dimitrescu in Resident Evil™ Village. L’evento ha offerto uno sguardo approfondito sui personaggi e i momenti indimenticabili che hanno segnato la serie, fino alle radici dell’incidente di Raccoon City del 1998.

Fra le novità annunciate, Resident Evil Requiem sarà disponibile in due edizioni: Standard e Deluxe. Quest’ultima offrirà contenuti esclusivi come cinque costumi, quattro skin per armi, due filtri schermo e due ciondoli per armi, tra gli altri.

Per i fan di Fortnite, c’è una collaborazione speciale: coloro che acquisteranno Resident Evil Requiem tramite Epic Games Store riceveranno oggetti a tema Resident Evil nel gioco, inclusi costumi esclusivi. Altri dettagli su questi oggetti saranno divulgati successivamente.

Gli appassionati di Nintendo saranno lieti di sapere che ci sarà un controller Nintendo Switch 2 Pro in edizione speciale Resident Evil Requiem, con design ispirati al gioco disponibile al lancio. A giugno 2026, Grace di Resident Evil Requiem comparirà come il primo amiibo dedicato alla serie.

Inoltre, all’inizio del prossimo anno, si potrà assistere a uno speciale “Resident Evil Showcase” che promette di offrire ulteriori dettagli su Requiem.

Parallelamente a queste emozionanti novità, Resident Evil™ biohazard Gold Edition e Resident Evil™ Village Gold Edition verranno lanciati anche sulla Nintendo Switch 2, arricchendosi di nuove modalità di gioco e prospettive.

Le sorprese per i fan di Resident Evil non finiscono qui, poiché ulteriori annunci su Resident Evil Requiem verranno divulgati nei prossimi mesi. Preparati a immergerti negli orrori e nei misteri che il prossimo capitolo ha in serbo.