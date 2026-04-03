Rhythm Paradise Groove: in arrivo il 2 luglio su Nintendo Switch

Il 2026 si preannuncia un anno ricco di musica e divertimento per i fan di Nintendo. Rhythm Paradise Groove sbarcherà su Nintendo Switch il 2 luglio 2026, riportando su console una delle serie più amate dagli appassionati del ritmo e della precisione musicale.

Il ritorno della serie, accompagnato da un nuovo video di gameplay pubblicato ieri, promette di far riscoprire l’esperienza coinvolgente e colorata che ha reso celebre la saga, accompagnando i giocatori attraverso una serie di minigiochi in cui il tempismo e la capacità di seguire il ritmo saranno fondamentali.

Il video mostra una selezione di sfide musicali nuove e classiche, ripensate per sfruttare al meglio le potenzialità della console ibrida. La varietà dei minigiochi, unita al consueto stile grafico vivace e alla colonna sonora spensierata, rende il titolo un appuntamento imperdibile per chi ama i giochi in grado di unire semplicità e ritmo travolgente.

Rhythm Paradise Groove porta avanti l’eredità di una saga che, fin dal suo debutto, ha conquistato milioni di giocatori grazie al suo spirito allegro e alla sua capacità di mettere alla prova il senso del tempo e la coordinazione. Con il ritorno su Nintendo Switch, la serie punta a raggiungere un pubblico ancora più ampio, offrendo modalità di gioco adatte a tutti, dai neofiti ai fan di lunga data.

Il lancio fissato per il 2 luglio 2026 rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati dei giochi musicali. L’uscita del trailer di oggi consente di farsi una prima idea dell’energia e del divertimento che caratterizzeranno l’esperienza finale, confermando ancora una volta la capacità di Nintendo di proporre titoli capaci di unire ritmo, creatività e immediata accessibilità.

Con il ritorno di Rhythm Paradise Groove, la musica torna protagonista su Nintendo Switch, pronta a far ballare e divertire giocatori di tutte le età. L’estate 2026 si annuncia quindi all’insegna del ritmo e dell’allegria, nel segno di una delle saghe più iconiche del panorama Nintendo.