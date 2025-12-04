RIDE 6: Milestone svela il primo trailer di gameplay e promette l’esperienza più realistica di sempre

Milestone ha pubblicato il primo trailer di gameplay approfondito di RIDE 6, offrendo ai giocatori un’anteprima della nuova generazione del celebre franchise motociclistico. Il titolo, in arrivo il 12 febbraio 2026 su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store, sarà disponibile in accesso anticipato a partire dal 9 febbraio 2026.

Con RIDE 6, lo studio milanese punta ad ampliare il pubblico offrendo due modalità di gioco distinte: Arcade e Pro. L’esperienza Arcade semplifica la guida e riduce i comandi, rendendola perfetta per i principianti o per chi vuole tuffarsi immediatamente nell’azione. Al contrario, l’esperienza Pro è pensata per i giocatori più esperti, capaci di regolare ogni parametro tecnico della moto e spingersi ai massimi livelli di realismo. Questo approccio, basato su un doppio sistema fisico, fa di RIDE 6 il capitolo più accessibile e versatile della serie.

Per la prima volta nella storia del franchise, dieci piloti reali sfideranno i giocatori al termine dei capitoli della modalità carriera, offrendo battaglie epiche e indimenticabili. Queste competizioni rappresentano l’apice del Ride Fest, una nuova modalità carriera costruita attorno a un sistema di eventi aperto, grazie al quale ciascun giocatore potrà scegliere in autonomia la propria strada verso la vittoria.

Sul piano tecnico, RIDE 6 è sviluppato con Unreal Engine 5, un salto tecnologico che eleva il livello di dettaglio grafico e la qualità delle animazioni. Il titolo include un sistema meteorologico, di illuminazione e cicli diurni completamente rinnovato, pensato per aumentare l’immersione e intensificare il realismo. Ogni elemento visivo è stato progettato per valorizzare l’esperienza su due ruote e offrire al giocatore la libertà di personalizzare le proprie gare.

Milestone promette anche una rigiocabilità virtualmente infinita, grazie alla possibilità di modificare le condizioni delle prove e ricreare scenari leggendari della storia motociclistica. Infine, RIDE 6 vanterà il roster più esteso di sempre con oltre 340 moto tra contenuti base e DLC, confermandosi come il capitolo più ricco e ambizioso del franchise.

Con pochi mesi che separano l’uscita dal pubblico, RIDE 6 si presenta come l’evoluzione definitiva dell’esperienza racing su due ruote, capace di unire realismo, accessibilità e passione per la velocità in un’unica, potente accelerata verso il futuro.