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Riflettori accesi sul talento: torna il Conad Jazz Contest 2026

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Riparte anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dai giovani musicisti italiani: il Conad Jazz Contest torna per la sua tredicesima edizione, confermandosi come una delle iniziative più prestigiose per chi sogna di calcare i palchi del grande jazz. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte da oggi, 18 marzo 2026, e resteranno attive fino al 27 maggio 2026.

Il contest, organizzato da Conad in collaborazione con Umbria Jazz, si propone di scoprire e valorizzare nuovi talenti tra i 18 e i 28 anni. La partecipazione è gratuita e accessibile a solisti o band (fino a otto componenti) che dovranno caricare tre brani jazz originali. Le registrazioni saranno ascoltabili sul sito del concorso, dove il pubblico potrà apprezzare i lavori dei giovani artisti e sostenere i propri preferiti.

A chiudere la prima fase di selezione sarà una Giuria Tecnica presieduta da Manuele Morbidini, direttore dell’Umbria Jazz Orchestra e compositore sassofonista, che individuerà nove dei dieci finalisti. Il decimo verrà scelto dalla Giuria Popolare, aperta a tutti gli appassionati che potranno votare gratuitamente online a partire dal 28 maggio 2026.

I dieci finalisti avranno poi l’opportunità di esibirsi dal vivo durante la prossima edizione di Umbria Jazz, in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026. Sarà proprio in questa cornice d’eccezione che la Giuria Artistica, guidata da Stefano Bragatto, direttore di Radio Monte Carlo, decreterà in diretta radiofonica il vincitore assoluto.

Il premio principale non è solo un riconoscimento, ma un vero trampolino di lancio: al primo classificato andranno 5.000 euro, un tour estivo tra il 2026 e il 2027 sui più importanti palchi jazz italiani e la distribuzione digitale dell’EP su tutte le piattaforme di streaming, curata da Universal Music Italia.

L’iniziativa ribadisce l’impegno di Conad nel sostenere la cultura musicale e offrire concrete possibilità di crescita ai giovani artisti. «Sostenere la cultura come patrimonio condiviso è oggi più importante che mai. Con il Conad Jazz Contest, che promuoviamo da 13 anni, vogliamo dare ai giovani musicisti un’occasione concreta per esprimersi e crescere professionalmente – afferma Francesco Avanzini, Direttore Generale di Conad. Il jazz è un linguaggio universale capace di unire le persone e valorizzare il talento: per questo continuiamo a investire in un progetto che contribuisce alla crescita dei giovani e delle comunità.»

Sulla stessa linea si pone anche Umbria Jazz, la più importante manifestazione jazzistica italiana, che rinnova una collaborazione ormai consolidata. «Umbria Jazz è da sempre sinonimo di grande jazz in Italia. Grazie alla costante e intensa collaborazione con Conad siamo orgogliosi di poter dare l’opportunità a molti talenti del jazz di farsi conoscere e crescere, contribuendo non solo allo sviluppo culturale e artistico della società, ma anche allo sviluppo del jazz stesso, che con loro si evolve e trova innovazione.»

Il Conad Jazz Contest 2026 si conferma dunque come un appuntamento chiave per il futuro del jazz italiano, punto d’incontro tra passione, talento e nuove generazioni di musicisti pronti a farsi ascoltare sul palco più prestigioso di tutti: quello di Umbria Jazz.

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