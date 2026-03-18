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ROB annuncia oggi “STUPIDA”: il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 20 marzo

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Arriva venerdì 20 marzo il nuovo singolo di rob, “STUPIDA” (Warner Records Italy / Warner Music Italy), un brano che segna una nuova tappa nel percorso artistico della giovane cantautrice catanese. Dopo il successo di “LA MIA STORIA”, scritto insieme a Naska, la vincitrice di X-Factor 2025 torna con una canzone che mescola energia pop punk e intensità emotiva, confermando la sua crescita artistica e personale.

Scritto da rob insieme ad Andrea Pula, con la composizione e produzione firmate da Simone Guzzino e Blame, “STUPIDA” racconta la lucidità brutale di chi riconosce di star tornando, ancora una volta, verso la persona sbagliata. È un pezzo pop rock, ruvido e liberatorio, intriso di quella contraddizione universale tra consapevolezza e istinto, tra dolore e ironia. Messaggi alle tre di notte, promesse che si perdono nel fumo di una sigaretta e l’inevitabile ritorno su passi già compiuti: nel brano, rob trasforma tutto questo in una confessione rabbiosa e autoironica, narrando la difficoltà di salvarsi da se stessi.

“STUPIDA” è il secondo singolo pubblicato dopo la vittoria nel talent, uscito a pochi giorni dalla sua partecipazione come performer alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, tenutasi il 6 marzo all’Arena di Verona. Un traguardo che conferma la maturità di un’artista capace di portare sul palco un linguaggio musicale diretto, spontaneo e senza filtri.

Ma il percorso di rob non si ferma qui. L’artista debutterà dal vivo l’8 maggio alla Santeria Toscana 31 di Milano, per il suo primo concerto ufficiale. Un evento che si preannuncia come un passaggio fondamentale nella costruzione della sua identità artistica, nata nel segno della sperimentazione e dell’autenticità.

Roberta Scandurra, in arte rob, è nata a Catania nel 2005. Sin dagli esordi ha mostrato una spiccata inclinazione per la scrittura autobiografica e una forte identità sonora ispirata al pop-punk. Nel 2022 ha vinto il Tour Music Fest, ottenendo il titolo di “Artist of the Year”. L’anno successivo ha frequentato un workshop di songwriting alla Berklee di Boston, grazie a una borsa di studio ottenuta per il suo talento nella composizione.

Il suo primo singolo, “LEI CON TE”, è uscito a maggio 2025, seguito a dicembre dalla vittoria di X-Factor 2025 e dal brano “CENTO RAGAZZE”. Con l’uscita di “STUPIDA”, rob continua a delineare un universo musicale autentico e riconoscibile, dove fragilità, rabbia e autoironia convivono senza filtri.

Un nuovo capitolo si apre per un’artista che, a soli vent’anni, ha già dimostrato di saper raccontare le proprie contraddizioni trasformandole in forza creativa — quella forza che rende “STUPIDA” molto più di un singolo: una presa di coscienza gridata, sincera e assolutamente vera.

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