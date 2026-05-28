Patty Pravo torna con La Viaggiatrice You: il remix contemporaneo firmato ELASI

Un brano nascosto del repertorio di Patty Pravo riemerge oggi in una veste completamente nuova: La Viaggiatrice You torna dal 29 maggio in streaming e download grazie alla reinterpretazione di ELASI, tra le artiste più originali e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea.

Originariamente contenuto nell'album Cerchi del 1982 e mai distribuito digitalmente, La Viaggiatrice You è sempre stato considerato una gemma di culto dagli estimatori dell'artista veneziana. Ora, grazie al remix realizzato da ELASI, il brano torna a nuova vita, raggiungendo per la prima volta una nuova generazione di ascoltatori attraverso tutte le piattaforme digitali.

L'incontro tra l'universo sofisticato e visionario di Patty Pravo e la ricerca elettronica, pop ed esotica di ELASI genera una nuova versione sospesa tra suggestioni cinematiche, club culture contemporanea ed eleganza elettronica. Il remix conserva tutto il fascino enigmatico dell'originale, proiettandolo però in una dimensione attuale e trasversale, capace di dialogare con i linguaggi più innovativi della musica di oggi.

Quando mi è stato chiesto di dare nuova vita a La Viaggiatrice You, una perla nascosta della discografia di Patty Pravo, ho sentito subito che quel brano sarebbe stato il luogo perfetto in cui far incontrare il mio mondo con il suo. Ho immaginato il remix come una dancefloor sognante, luminosa e surreale, fatta di sogni d'avorio e vestiti rossoaurora. Ho unito la sua voce al suono iconico del sintetizzatore M1, costruendo riff di cori e drum machine, lasciandomi guidare dal ritmo di un ventaglio, che mi immagino fluttuare in un club senza tempo, proprio come lei, condottiera di esplorazioni oniriche e audaci. Lo suonerò tantissimo quest'estate durante i miei show e mi galvanizza l'idea di portare con noi in questo viaggio anche il pubblico.

La Viaggiatrice You si conferma così un prezioso recupero artistico e culturale, non solo grazie al remix, ma come riscoperta di un capitolo poco conosciuto ma fondamentale del pop italiano. L'operazione firmata da Patty Pravo e ELASI mette infatti in dialogo passato e presente, memoria e innovazione, regalando nuova linfa a un brano rimasto sorprendentemente attuale e affascinante.