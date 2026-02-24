Connect with us

Time Garden di Gulistan

Società

Roma, la mostra Time Garden di Gulistan. Arte cinese e Via della Seta alla Galleria Nazionale

Published

Dal deserto di Dunhuang alla luce di Roma. La pittura dell’artista cinese Gulistan arriva per la prima volta nella Capitale con la mostra “Time Garden”, in programma dal 7 marzo all’8 aprile alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Curata da Gabriele Simongini, l’esposizione porta nel museo romano un percorso di 45 opere che raccontano l’incontro tra due mondi artistici: la tradizione figurativa cinese e la modernità occidentale.

Il titolo Time Garden – “Giardino del Tempo” – racconta bene l’idea alla base della mostra: il tempo non come una linea, ma come uno spazio da attraversare, fatto di memorie, culture e paesaggi che si intrecciano. Le opere di Gulistan nascono infatti dall’esperienza lungo la storica Via della Seta, una rete di percorsi che per secoli ha messo in contatto popoli, religioni e immagini tra Asia ed Europa. Nei suoi dipinti le suggestioni delle pitture murali di Dunhuang si incontrano con elementi della tradizione artistica europea.

Non è un caso che la mostra arrivi proprio alla Galleria Nazionale, museo che conserva opere di artisti come Amedeo Modigliani, Giorgio Morandi e Umberto Boccioni, da sempre punti di riferimento per l’artista cinese. Nel percorso espositivo si alternano diverse serie di lavori. In Fragments of Time le tonalità terrose e contemplative ricordano la pittura di Morandi, mentre il rosso ocra richiama i murali delle grotte di Dunhuang.

In altre opere le figure celesti delle Apsaras della tradizione buddhista sembrano dialogare con il dinamismo futurista di Boccioni. Nella serie The Nature of Memory, invece, frammenti di scultura romana si fondono con silhouette femminili orientali, creando immagini sospese tra sogno e memoria.

Al centro della ricerca di Gulistan c’è il viaggio, inteso non solo come esperienza geografica ma come pratica interiore. Camminare tra paesaggi, siti archeologici e luoghi storici diventa parte del processo creativo, trasformandosi in immagini dove passato e presente convivono.

Anche la tecnica riflette questo dialogo culturale: l’artista combina spesso colori a olio e pigmenti a base d’acqua, unendo tradizioni pittoriche diverse in una sintesi visiva delicata e poetica.

Attiva tra Pechino e il circuito internazionale, Gulistan insegna alla Capital Normal University e ha esposto in numerosi musei e istituzioni in Asia ed Europa. Le sue opere sono state presentate, tra gli altri, al China Art Museum e al Today Art Museum di Pechino, oltre che in mostre in Germania, Spagna, Grecia e Italia.

Con Time Garden, Roma diventa una nuova tappa di questo dialogo artistico tra culture.

