Connect with us

Hi, what are you looking for?

CARE TO ACTION

Società

Romina Power protagonista alla Cena di Gala Care To Action per l’infanzia in India

Published

Milano si prepara a ospitare un evento che unisce eleganza e solidarietà: giovedì 30 ottobre 2025, l’Hotel Palazzo Parigi sarà lo scenario della Cena di Gala di CARE TO ACTION, organizzazione che da oltre trent’anni lavora per migliorare le condizioni di vita dei bambini negli slum indiani.

La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Romina Power, celebre artista e Global Ambassador di CARE TO ACTION. Profondamente legata alla cultura indiana e sensibile alle cause umanitarie, Romina Power condividerà le sue esperienze vissute nei villaggi sostenuti dall’organizzazione. “Ogni passo che questi bambini e ragazzi fanno verso un futuro migliore è una vittoria per tutta la società. L’emancipazione parte dall’istruzione, dall’accesso al cibo, dalla consapevolezza dei propri diritti. Sostenere questi progetti significa dare una possibilità concreta a chi ne ha più bisogno,” ha dichiarato l’artista.

Il ricavato della Cena di Gala verrà destinato a supportare le 8 scuole pubbliche attive nei 5 slum di Vijayawada, per un totale di oltre 1.330 bambini che vivono in condizioni di forte vulnerabilità. La Presidente di CARE TO ACTION, Elisabetta Zegna, appena rientrata dall’India insieme a Romina Power, introdurrà la serata. “Ogni bambino ha diritto a un futuro, a un’istruzione, a una vita dignitosa. Durante il nostro ultimo viaggio abbiamo visto occhi pieni di speranza e famiglie che, grazie al nostro supporto, stanno riscrivendo la propria storia. La Cena di Gala non è solo un momento di condivisione e solidarietà, è un gesto concreto per garantire opportunità reali a chi vive in contesti estremamente fragili,” ha affermato Zegna.

Un’asta benefica condotta da Filippo Lotti arricchirà l’evento, proponendo esperienze uniche e oggetti rari, il cui ricavato contribuirà a finanziare i progetti educativi in India. Partecipare alla Cena di Gala non significa solo sostenere un’importante causa, ma anche prendere parte a un momento di riflessione, cultura e bellezza, in compagnia di persone che credono nel cambiamento.

CARE TO ACTION, fondata nel 1991 e attiva in India, continua il suo impegno per garantire istruzione, protezione e pari opportunità a bambini, donne e comunità vulnerabili, promuovendo progetti mirati che migliorano le condizioni di vita delle persone più svantaggiate. In un mondo che ha bisogno di speranza e azioni concrete, Milano si illumina di solidarietà.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”
Alpine A390

Motori

Alpine A390, innovazione e agilità con l’Alpine Active Torque Vectoring
Abbazia di Montecassino (FR)

Turismo

Cammini DìVini nelle abbazie di Montecassino, Valvisciolo e Subiaco
Carole Montarsolo GNV Marocco

Turismo

Carole Montarsolo alla guida di GNV Marocco: nuovo capitolo strategico
Dardust

Spettacolo

Celebrato il Decimo Anniversario di Dardust con l’EP “SUNSET ON M. 2025”
SEAT Nuove Ibiza e Arona

Motori

SEAT Nuove Ibiza e Arona per un futuro dinamico e raffinato
Tenuta La Marchesa

Turismo

Coltiviamo la Cultura: Dimore Storiche e Agricoltura per un’Italia Sostenibile
HUAWEI Pura 80 Ultra

Tecnologia

HUAWEI Pura 80, fotografia e design al massimo livello
Mazda Vision X

Motori

Mazda Vision X-Coupé e Mazda Vision X-Compact al Japan Mobility Show
Royal Beach Club Santorini

Turismo

Royal Caribbean inaugura il Royal Beach Club a Santorini nell’estate 2026
Aiello e Levante Sentimentale

Spettacolo

Sentimentale, il nuovo singolo di Aiello con Levante
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Giochi

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, l’unione del mondo reale con quello digitale
CARE TO ACTION

Società

Romina Power protagonista alla Cena di Gala Care To Action per l’infanzia in India
Jeep Nuova Compass

Motori

Jeep Nuova Compass nello Stabilimento Stellantis di Melfi
Halloween Scams

Tecnologia

Attenzione allo Spam di Halloween: il 63% delle Email è dannoso
Peugeot 3008 Dual Motor

Motori

Peugeot 3008 Dual Motor, sostenibilità e Arte Cinetica a Friburgo

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Mazda lancia la promozione di Halloween: “Mazda Black is the new Black”

Motori

Triumph Trident 800: la nuova naked che ridefinisce il segmento roadster

Società

ACI: oltre 1.000 i tagliandi di cardiologia grazie alla collaborazione con l’INRC

Motori

Alcantara rivoluziona l’interior auto con la collezione 2025
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Suzuki inizia la produzione di biogas in India

Nell’ambito del suo piano strategico, Suzuki Motor Corporation continua a contribuire alla realizzazione di una società a zero emissioni di carbonio, riducendo l’impatto ambientale...

3 Luglio 2024

Motori

Lamborghini: la sfida di Urus alla strada motorabile più alta del mondo

Il Super SUV Urus ha sfidato la strada motorabile più alta del mondo in cima al passo Umling La, nella regione himalayana dell’India nel...

13 Ottobre 2021

Società

ŠKODA AUTO supporta la lotta al COVID-19 in India

A causa della grave situazione umanitaria causata dalla pandemia COVID-19 in India, ŠKODA AUTO in collaborazione con il Gruppo Volkswagen sta pianificando un pacchetto...

17 Maggio 2021