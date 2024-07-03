Romina Power protagonista alla Cena di Gala Care To Action per l’infanzia in India

Milano si prepara a ospitare un evento che unisce eleganza e solidarietà: giovedì 30 ottobre 2025, l’Hotel Palazzo Parigi sarà lo scenario della Cena di Gala di CARE TO ACTION, organizzazione che da oltre trent’anni lavora per migliorare le condizioni di vita dei bambini negli slum indiani.

La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Romina Power, celebre artista e Global Ambassador di CARE TO ACTION. Profondamente legata alla cultura indiana e sensibile alle cause umanitarie, Romina Power condividerà le sue esperienze vissute nei villaggi sostenuti dall’organizzazione. “Ogni passo che questi bambini e ragazzi fanno verso un futuro migliore è una vittoria per tutta la società. L’emancipazione parte dall’istruzione, dall’accesso al cibo, dalla consapevolezza dei propri diritti. Sostenere questi progetti significa dare una possibilità concreta a chi ne ha più bisogno,” ha dichiarato l’artista.

Il ricavato della Cena di Gala verrà destinato a supportare le 8 scuole pubbliche attive nei 5 slum di Vijayawada, per un totale di oltre 1.330 bambini che vivono in condizioni di forte vulnerabilità. La Presidente di CARE TO ACTION, Elisabetta Zegna, appena rientrata dall’India insieme a Romina Power, introdurrà la serata. “Ogni bambino ha diritto a un futuro, a un’istruzione, a una vita dignitosa. Durante il nostro ultimo viaggio abbiamo visto occhi pieni di speranza e famiglie che, grazie al nostro supporto, stanno riscrivendo la propria storia. La Cena di Gala non è solo un momento di condivisione e solidarietà, è un gesto concreto per garantire opportunità reali a chi vive in contesti estremamente fragili,” ha affermato Zegna.

Un’asta benefica condotta da Filippo Lotti arricchirà l’evento, proponendo esperienze uniche e oggetti rari, il cui ricavato contribuirà a finanziare i progetti educativi in India. Partecipare alla Cena di Gala non significa solo sostenere un’importante causa, ma anche prendere parte a un momento di riflessione, cultura e bellezza, in compagnia di persone che credono nel cambiamento.

CARE TO ACTION, fondata nel 1991 e attiva in India, continua il suo impegno per garantire istruzione, protezione e pari opportunità a bambini, donne e comunità vulnerabili, promuovendo progetti mirati che migliorano le condizioni di vita delle persone più svantaggiate. In un mondo che ha bisogno di speranza e azioni concrete, Milano si illumina di solidarietà.