Saints Row ritorna su Nintendo Switch! Pre-order al via per Saints Row: IV Re-Elected

Deep Silver ha oggi confermato che Saints Row: IV- Re-Elected sarà disponibile per Nintendo Switch il 27 marzo 2020 ed è ora possibile effettuare il pre-order. La versione per Nintendo Switch™ dell’acclamato Saints Row IV includerà ben 25 DLC. I fan di Saints Row che effettuano il pre-order dell’edizione fisica, presso un retailer selezionato, riceveranno anche un fantastico set di Pin Badge presidenziali di Saints Row.

Storia:

Sei il Presidente degli Stati Uniti d’America e devi salvarci tutti, qui sulla Terra. Il boss dei Saints è stato eletto presidente degli Stati Uniti, ma questo è solo l’inizio. Dopo una catastrofica invasione aliena guidata dal malvagio signore della guerra Zinyak, i Saints sono stati trasportati in una bizzarra ricostruzione virtuale di Steelport. Con vecchi e nuovi amici al loro fianco, oltre a un arsenale di super poteri e armi strane, dovranno combattere per liberare l’umanità dalla morsa psicologica del signore alieno Zinyak. Partendo dallo spaccio di crack, i Saints sono passati agli attici di lusso fino ad arrivare alla Casa Bianca, ma ora tocca a te liberare e salvare il mondo da Zinyak e dal suo impero alieno, nel gioco open-world più selvaggio di tutti, giocabile per la prima volta su Nintendo Switch™.

Caratteristiche chiave:

Il sogno americano – Vesti i panni del presidente degli Stati Uniti in una storia appassionante che vede coinvolti Paesi, periodi e luoghi diversi. Tocca a te liberare il mondo, ora per la prima volta su Nintendo Switch™.

Super eroe al comando – Saltare da un edificio all’altro, uccidere persone con il solo pensiero, distruggere carri armati. Questi sono solo alcuni dei poteri disponibili che potrai sfoggiare nella tua missione.

Giocattoli alieni utili per la Distruzione – Sfodera un impressionante arsenale di veicoli e armi aliene. Il raggio gonfiante, il polarizzatore, il disintegratore e molti altri saranno a tua disposizione nei combattimenti.

Armi personalizzate, distruzione personalizzata – Hai personalizzato il tuo personaggio, hai personalizzato i tuoi vestiti, ora hai anche un potente sistema di personalizzazione delle armi.

Duo dinamico – Modalità co-op con possibilità di partecipare e lasciare la partita quando si vuole, secondo gli standard di Saints Row, ma ora è molto meglio. Cosa c’è di meglio di un malvagio presidente con super poteri? Averne due!

Re-Elected al completo – Saints Row IV Re-Elected contiene ben 25 DLC, incluso il pacchetto Dubstep Gun (Remix), il pacchetto Presidential, il pacchetto Commander-In-Chief e due espansioni della storia, Enter The Dominatrix e How The Saints Save Christmas.

