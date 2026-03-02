Sanremo 2026: la Crociera della Musica approda all’Ariston tra luci, anni ’90 e pop culture

Si è conclusa la Crociera della Musica 2026, un’esperienza che quest’anno ha incrociato uno degli eventi più amati del panorama italiano: il Festival di Sanremo 2026. Protagonista assoluta di questa edizione è stata Costa Crociere, che ha portato in rada una delle sue navi trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto in dialogo con l’Ariston grazie alla spettacolare MESH LED, un’installazione luminosa che ha catturato l’attenzione del pubblico e illuminato la città ligure durante le cinque serate del Festival.

Al centro della scena anche la residency di Max Pezzali, capace di unire generazioni diverse attraverso il suo repertorio simbolo della musica italiana degli anni ’90. Ogni notte si è trasformata in una festa a tema con cinque serate uniche: Disco Night, Old West, Jolly Blue, Happy Days e Love Boat.

Ognuno di questi appuntamenti ha offerto un viaggio immersivo tra scenografie evocative e atmosfere che hanno saputo coniugare nostalgia e contemporaneità. La Crociera della Musica 2026 ha celebrato così l’immaginario pop di un’epoca che continua a influenzare le nuove generazioni, trasformando ogni performance e ogni allestimento in un racconto visivo e sonoro capace di fondere mare, musica e memoria collettiva.

Le immagini della MESH LED, che per tutta la settimana ha proiettato frasi iconiche e suggestioni artistiche, hanno fatto da cornice alle esibizioni di Pezzali, accompagnando il pubblico in un dialogo continuo tra palco e mare. L’effetto è stato quello di un grande spettacolo corale, dove tecnologia e creatività hanno reso omaggio alla storia della musica italiana e al gusto pop che da sempre contraddistingue l’artista pavese.

Con l’ultima serata, la crociera si è conclusa lasciando dietro di sé un segno tangibile dell’evoluzione del Festival e del modo in cui l’intrattenimento può estendersi oltre i confini del teatro, diventando un’esperienza diffusa. In questa edizione 2026, Sanremo ha quindi dimostrato ancora una volta di saper rinnovare la propria identità, accogliendo innovazione e spettacolo in un equilibrio perfetto tra passato e futuro.