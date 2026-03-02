Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Sanremo 2026: la Crociera della Musica approda all’Ariston tra luci, anni ’90 e pop culture

Published

Si è conclusa la Crociera della Musica 2026, un’esperienza che quest’anno ha incrociato uno degli eventi più amati del panorama italiano: il Festival di Sanremo 2026. Protagonista assoluta di questa edizione è stata Costa Crociere, che ha portato in rada una delle sue navi trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto in dialogo con l’Ariston grazie alla spettacolare MESH LED, un’installazione luminosa che ha catturato l’attenzione del pubblico e illuminato la città ligure durante le cinque serate del Festival.

Al centro della scena anche la residency di Max Pezzali, capace di unire generazioni diverse attraverso il suo repertorio simbolo della musica italiana degli anni ’90. Ogni notte si è trasformata in una festa a tema con cinque serate uniche: Disco Night, Old West, Jolly Blue, Happy Days e Love Boat.

Ognuno di questi appuntamenti ha offerto un viaggio immersivo tra scenografie evocative e atmosfere che hanno saputo coniugare nostalgia e contemporaneità. La Crociera della Musica 2026 ha celebrato così l’immaginario pop di un’epoca che continua a influenzare le nuove generazioni, trasformando ogni performance e ogni allestimento in un racconto visivo e sonoro capace di fondere mare, musica e memoria collettiva.

Le immagini della MESH LED, che per tutta la settimana ha proiettato frasi iconiche e suggestioni artistiche, hanno fatto da cornice alle esibizioni di Pezzali, accompagnando il pubblico in un dialogo continuo tra palco e mare. L’effetto è stato quello di un grande spettacolo corale, dove tecnologia e creatività hanno reso omaggio alla storia della musica italiana e al gusto pop che da sempre contraddistingue l’artista pavese.

Con l’ultima serata, la crociera si è conclusa lasciando dietro di sé un segno tangibile dell’evoluzione del Festival e del modo in cui l’intrattenimento può estendersi oltre i confini del teatro, diventando un’esperienza diffusa. In questa edizione 2026, Sanremo ha quindi dimostrato ancora una volta di saper rinnovare la propria identità, accogliendo innovazione e spettacolo in un equilibrio perfetto tra passato e futuro.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Motori

Lancia rende omaggio a Sandro Munari, leggenda del rally mondiale

Tecnologia

Xiaomi accelera sull’Intelligent Living: al MWC 2026 va in scena l’evoluzione dell’ecosistema “Human × Car × Home” guidato dall’AI

Motori

Arrive integra EasyPark nell’Audi Application Store: la sosta diventa digitale a bordo

Motori

ACH145 Mercedes-Benz Edition: debutto a San Paolo per l’elicottero di lusso firmato Airbus e Mercedes

Giochi

Animal Crossing: New Horizons approda nel mondo reale al Gardaland SEA LIFE Aquarium

Tecnologia

BMW Group accelera sulla Physical AI: robot umanoidi in test nello stabilimento di Lipsia

Spettacolo

Max Giusti torna su Canale 5 con la nuova edizione di “Scherzi a parte”

Giochi

Pokémon festeggia 30 anni con due nuovi giochi: Pokémon Vento e Pokémon Onda

Spettacolo

Beastie Boys: “To The 5 Boroughs” torna in un’edizione limitata per celebrare New York

Spettacolo

MIKA, sold out a Torino: lo “Spinning Out Tour” conquista l’Italia e vola oltre oceano

Società

Questa sera a “Quarta Repubblica”: Iran, tensioni globali e intervista esclusiva ad Andrea Sempio

Tecnologia

MWC 2026: Motorola lancia i nuovi motorola razr fold, edge 70 fusion e moto buds

Spettacolo

I-DAYS 2026: TONYPITONY porta il suo CONCERTONY sul palco della concert series più famosa d’Italia

Spettacolo

Bob Sinclar e Kiesza fanno rinascere “I Can’t Wait”: un ponte tra epoche e sonorità

Motori

Pirelli rinnova il vertice del Motorsport: Dario Marrafuschi è il nuovo responsabile della business unit

Motori

Tesla amplia la gamma Model Y e introduce la versione a 7 posti in Italia

Spettacolo

Sanremo 2026: la Crociera della Musica approda all’Ariston tra luci, anni ’90 e pop culture

Giochi

Tales of Berseria Remastered: il GDR d’azione di Bandai Namco torna sulle piattaforme

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Motori

Audi A1 e Q2: stile, tecnologia e versatilità per entrare nel mondo dei quattro anelli
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Max Giusti torna su Canale 5 con la nuova edizione di “Scherzi a parte”

Da questa sera, Canale 5 accende i riflettori su una delle trasmissioni più amate della televisione italiana: “Scherzi a parte”. Il programma, che torna...

5 ore ago

Spettacolo

Beastie Boys: “To The 5 Boroughs” torna in un’edizione limitata per celebrare New York

Il leggendario trio hip hop newyorkese Beastie Boys riporta alla luce uno dei suoi album più iconici. “To the 5 Boroughs”, uscito originariamente nel...

6 ore ago

Spettacolo

MIKA, sold out a Torino: lo “Spinning Out Tour” conquista l’Italia e vola oltre oceano

MIKA conferma ancora una volta il suo straordinario legame con il pubblico italiano. Dopo il successo della tappa bolognese, l’artista pop internazionale registra un...

6 ore ago

Spettacolo

I-DAYS 2026: TONYPITONY porta il suo CONCERTONY sul palco della concert series più famosa d’Italia

Il calendario degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026 si arricchisce di un nome tutto italiano: TONYPITONY sarà il protagonista del grande appuntamento di chiusura venerdì...

6 ore ago