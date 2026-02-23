Connect with us

Spettacolo

Sanremo accoglie il nuovo "Sony Music Store & More": un tempio dedicato alla musica durante il Festival

In concomitanza con la 76ª edizione del Festival di Sanremo, Sony Music Italy inaugura oggi, lunedì 23 febbraio, il “Sony Music Store & More”, un innovativo hub polifunzionale di oltre 150 metri quadrati situato a Sanremo, in Corso Garibaldi 28. Lo spazio rimarrà aperto al pubblico fino a sabato 28 febbraio e rappresenterà un punto d’incontro per appassionati di musica e fan del Festival.

Il nuovo concept store sorge a pochi passi dal Teatro Ariston e si presenta come un luogo esperienziale, dinamico e interattivo, pensato per raccontare l’universo musicale di Sony Music e il suo pubblico. L’inaugurazione è prevista oggi dalle ore 17.00 alle ore 19.00, mentre da domani, martedì 24 febbraio, lo store accoglierà i visitatori ogni giorno fino a sabato con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00. L’ingresso sarà libero per tutti.

Durante la settimana del Festival, lo store ospiterà firmacopie degli artisti in gara, incontri esclusivi con il pubblico e diverse attività speciali, pensate per creare un legame diretto tra fan e protagonisti della musica. I visitatori potranno vivere momenti di condivisione, sorprese e occasioni uniche per entrare in contatto con l’atmosfera del Festival in modo ancora più personale.

Con questa iniziativa, Sony Music Italy conferma il proprio impegno nell’ideare esperienze sempre più coinvolgenti per gli appassionati di musica, portando avanti un percorso che unisce l’ascolto, la scoperta e la partecipazione. Il format dei temporary store, già sperimentato con successo in diverse città italiane, trova a Sanremo la sua massima espressione, in un contesto in cui la musica diventa il cuore pulsante della vita cittadina per un’intera settimana.

Il calendario completo degli eventi e delle attività che animeranno il “Sony Music Store & More” sarà annunciato nei prossimi giorni attraverso i canali social ufficiali dell’etichetta.

Il “Sony Music Store & More” sarà dunque uno dei protagonisti di questa edizione del Festival di Sanremo, un luogo unico dove vivere la musica non solo come spettacolo, ma come esperienza condivisa e quotidiana.

