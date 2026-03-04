Connect with us

Spettacolo

Santamarea: i nuovi protagonisti di Up Next Italia di Apple Music

Published

Apple Music ha annunciato oggi che i Santamarea sono i nuovi artisti selezionati per il programma Up Next Italia, l’iniziativa dedicata alla scoperta e alla promozione dei talenti emergenti del panorama musicale nazionale. Il quartetto palermitano entra così a far parte del prestigioso progetto che, nel corso degli anni, ha contribuito a lanciare alcuni dei nomi più promettenti della scena musicale contemporanea.

“Siamo molto felici di essere stati selezionati da Apple Music per Up Next Italia. La nostra musica nasce da una ricerca di autenticità, abbiamo lavorato alle canzoni senza scendere a compromessi ma crescendo insieme a loro nel corso di più di un anno di lavorazione”, raccontano i Santamarea. “Per questo ci emoziona essere ascoltati ed apprezzati per la nostra voce, che speriamo possa parlare e far sentire viste le persone che come noi si sentono storte.”

Santamarea è la forza del mare che travolge e trascina: un suono fluido, acqueo e viscerale, dove si incontrano grancasse, chitarre elettriche, sintetizzatori e cori. Il gruppo è composto dai fratelli Stella, Francesco e Michele Gelardi, insieme alla “sorella d’elezione” Noemi Orlando. Il loro universo musicale nasce a Palermo, città che rappresenta una costante fonte di ispirazione e che si riflette in un’estetica raffinata, visiva e cantautoriale.

Il sound dei Santamarea si muove tra l’alt pop e le influenze alternative, evocando le atmosfere di artisti come The Last Dinner Party, Florence and The Machine, Arcade Fire e Alt-J. Il progetto ha preso il via con il singolo d’esordio “Santamarea”, uscito nel maggio 2023 e vincitore della XXXIV edizione di Musicultura. A questo brano sono seguiti “Acqua Bagnami” e “Splendere” (aprile 2024), fino all’uscita del loro primo album “Anime Storte”, pubblicato il 30 gennaio scorso. La band si è inoltre esibita al Fifty Lab Festival di Bruxelles il 13 novembre 2025 e si prepara ora a un tour nelle principali città italiane, prodotto da Locusta Booking.

Up Next Italia è la declinazione nazionale del programma globale Up Next di Apple Music, che da dieci anni individua, promuove e valorizza le nuove stelle della musica internazionale. Ogni artista selezionato viene sostenuto dal team editoriale della piattaforma attraverso una promozione mirata e un’ampia visibilità presso il suo pubblico globale di appassionati. Entrando nel roster italiano, i Santamarea si uniscono a una lunga lista di talenti che negli anni hanno fatto parte del progetto, tra cui ANNA, Rose Villain, ALFA, Ditonellapiaga, J Lord, Ginevra, Sissi, Matteo Romano e molti altri.

Dal 2016, Up Next ha contribuito a far conoscere al mondo artisti divenuti figure di riferimento nel panorama musicale, tra cui Billie Eilish, H.E.R., Khalid, Bad Bunny, Burna Boy, Clairo e Rema, solo per citarne alcuni. Con l’ingresso dei Santamarea, Apple Music conferma ancora una volta la sua attenzione verso la nuova generazione di musicisti italiani.

I Santamarea rappresentano una delle proposte più interessanti della scena contemporanea, capaci di unire una ricerca sonora raffinata a una sensibilità artistica autentica. Con la selezione per Up Next Italia, la loro musica trova ora una vetrina di rilievo internazionale, pronta a travolgere nuove onde di ascoltatori.

