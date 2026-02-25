Sayf annuncia il “Santissimo Tour”: due date imperdibili a Milano e Roma

Dopo l’esordio alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tu mi piaci tanto”, Sayf è pronto a tornare sul palco con un nuovo importante capitolo della sua carriera. L’artista genovese ha infatti annunciato il “Santissimo Tour”, che farà tappa in due delle principali città italiane: mercoledì 21 ottobre 2026 all’Alcatraz di Milano e martedì 27 ottobre 2026 all’Atlantico di Roma.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da giovedì 26 febbraio alle ore 12:00. Un’occasione attesa dai fan che hanno seguito con entusiasmo il debutto di Sayf sul palco dell’Ariston, dove ha presentato una canzone che ha messo in luce la sua versatilità artistica e la capacità di fondere linguaggi e sonorità differenti.

Durante la serata delle cover del Festival, Sayf si esibirà insieme ad Alex Britti e Mario Biondi in un’inedita reinterpretazione di “Hit the Road Jack” di Ray Charles, un incontro tra mondi sonori diversi che promette di sorprendere il pubblico.

Nato a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina, Sayf ha iniziato fin da giovanissimo a rappare, scrivere canzoni e suonare la tromba. Dopo anni di gavetta e due mixtape, ha conquistato la scena musicale genovese, espandendo poi la propria notorietà sul territorio nazionale grazie a una serie di collaborazioni e progetti che hanno messo in luce la sua identità artistica unica.

Nel 2025 l’artista pubblica il suo primo EP, “Se Dio Vuole”, che include anche un featuring con Rhove e segna l’avvio di una crescita rapida sia sul piano musicale che live. Da questo periodo nascono i suoi live sold out, le hit da classifica e la creazione del Santissima Fest di Genova, un evento annuale che avrà una nuova edizione nel 2026 presso l’Arena del Mare al Porto Antico.

Le sue performance dal vivo si distinguono per la qualità tecnica e l’intensità emotiva, sempre curate nel minimo dettaglio e supportate da una band che condivide con lui l’approccio visionario alla musica. Un esempio significativo è stata l’esibizione al JazzMi, con arrangiamenti jazz appositamente studiati per l’occasione, che hanno dimostrato la capacità di Sayf di reinterpretare il proprio repertorio attraverso sonorità sempre nuove.

La forza di Sayf sta nella sua versatilità: un equilibrio originale tra rap e cantautorato, tra barre e melodie, tra il vissuto urbano e la sensibilità del racconto intimista. Le sue influenze spaziano tra le sonorità sudamericane e quelle arabe, intrecciandosi alla tradizione musicale ligure e alla contemporaneità urban italiana.

Il 2025 è stato per Sayf un anno di grande successo anche sul fronte discografico. Ha partecipato a “Sto bene al mare” con Marco Mengoni e Rkomi, ha pubblicato “Figli dei palazzi” con Néza e ha lanciato il singolo da solista “Una can”. A novembre è poi uscito “Money” in collaborazione con Artie 5ive e Guè, consolidando ulteriormente la sua presenza nelle principali playlist nazionali e internazionali.

La crescita di Sayf non è passata inosservata: è stato selezionato da Spotify per il programma “RADAR 2025”, dedicato agli artisti emergenti più promettenti, e da Vevo Global per l’iniziativa “DSCVR Artists to Watch 2026”.

Con il Santissimo Tour, Sayf si prepara a riportare sul palco tutta l’energia, la contaminazione e l’autenticità che ne hanno fatto una delle voci più interessanti della nuova scena musicale italiana. Le due serate di Milano e Roma saranno un’occasione per vivere dal vivo un progetto che unisce la forza del rap, la musicalità cantautorale e un’anima internazionale in continua evoluzione.