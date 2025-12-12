Screamer: il leggendario racing di Milestone torna con una data d’uscita e un nuovo story trailer

Connect with us

Published

Milano si prepara a riscoprire una delle saghe più amate del racing arcade. Milestone ha annunciato ufficialmente il ritorno della sua IP più iconica, Screamer, che sarà disponibile dal 26 marzo 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. L’annuncio è arrivato durante i The Game Awards 2025, accompagnato da un nuovo ed intenso story trailer che ha svelato la dimensione narrativa e l’universo in cui si muoveranno i protagonisti del gioco.

Ispirato ai classici elementi dei JRPG e arricchito da un’estetica anime, Screamer invita i giocatori a immergersi in un torneo illegale di corse su strada, dove cinque squadre rivali si affrontano senza esclusione di colpi. Ogni team, composto da un leader e due membri, porta con sé motivazioni personali, segreti e conflitti che si intrecciano lungo la campagna principale. Ogni partecipante ha qualcosa da dimostrare e, attraverso la campagna del gioco, sarà possibile esplorare tutte le narrazioni intrecciate giocando con l’intero cast di personaggi.

Ambientato in un universo distopico dalle forti tinte futuristiche, il titolo promette oltre 30 minuti di filmati in stile anime realizzati da Polygon Pictures, uno dei più rinomati studi di animazione giapponesi. A rendere il tutto ancora più cinematografico sarà un cast vocale internazionale, con nomi noti come Troy Baker e Aleks Le nei panni di due dei protagonisti principali. Il trailer narrativo, carico di tensione e atmosfera, mostra chiaramente l’ambizione del progetto: ridefinire ciò che i giocatori possono aspettarsi da un racing arcade moderno.

Sotto il profilo del gameplay, Screamer unisce corse ad alta intensità e meccaniche d’azione basate su un sistema Twin Stick, dando vita a un’esperienza dinamica e innovativa. A distinguere il titolo è l’Echo System, una caratteristica che lega strettamente trama e meccaniche di gioco attraverso due risorse fondamentali: Sync ed Entropy. Queste influenzano le azioni offensive e difensive del giocatore, creando nuove opportunità strategiche durante ogni gara.

Con il pre-order già disponibile e la data di uscita fissata, Screamer segna un ritorno importante per Milestone, pronta a riportare sulle piste una delle sue serie più simboliche, in una veste narrativa e visiva completamente rinnovata. Tutto lascia presagire che questo ritorno sarà non solo un tributo al passato, ma anche una nuova frontiera per il genere delle corse arcade.

